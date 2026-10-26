科大醫學院｜講座教授梁如鴻過檔任副院長　港大：尊重其個人意願

科大正籌建本港第三間醫學院，據科大校網的教員簡介，醫學院院長辦公室共19名教員，當中包括香港大學醫學院前副院長、臨床醫學學院內科學系血液學講座教授梁如鴻，其職位為資深副院長。港大醫學院回覆表示，尊重學者個人意願，樂見多年來悉心栽培的人才於新崗位繼續貢獻所長，又鼓勵科大參考港大醫學院向全球招募人才的策略，減少惡性競爭。



據科大校網的教員簡介，醫學院院長辦公室共19名教員，計及醫學院院長李競存及校長葉玉如，共8名講座教授，當中包括長期於港大任教的梁如鴻。（科大校網截圖）

港大醫學院表示，近日得悉有臨床學者將加入香港第三所醫學院，對其個人意願表示尊重，樂見多年來悉心栽培的人才，於新的崗位繼續貢獻所長，服務社會，為香港的長遠發展作出更大貢獻。

港大醫學院又說，一直推動、吸引多位來自北美頂尖大學的卓越學者加盟，為配合國家及香港特區政府的長遠發展大計，也鼓勵科大參考香港大學醫學院面向全球、尤其海外延攬優秀人才的策略，減少惡性競爭，發揮本港三所醫學院各自的定位、特色與優勢。

翻查報道，科大醫學教育工作小組聯席主席霍泰輝今年初曾於電視節目《有理有得傾》提到，當時已有數十位海內外學者有興趣加入科大醫學院，又指科大與港大、中大醫學院有合作共識，商討共享教學、科研和臨床資源，不會向這兩間大學「挖角」。

醫學院院長辦公室19人團隊：

李競存、梁如鴻、卜國軍、葉玉如、Jeremy Kirk NICHOLSON、潘逸才、詹華強、王殷厚、Elaine HOLMES、麥晧怡、鄔振國、Tuan Anh NGUYEN、翟元梁、王曉怡、何振民、莫健英、馮以文、何蓓、趙志輝

