科大醫學院長李競存：與醫管局就教學醫院達成協議　料數周內公布

科技大學籌辦本港第三間醫學院，目標2028年迎來第一批醫科生。履新一個月的科大醫學院院長李競存，今日（4日）接受電視節目專訪時透露，醫學院目前已成功招攬約300名退休醫生及醫科教授參與教學，並已與醫院管理局就教學醫院的安排達成協議，預計將於幾周內正式公布。他指，雖然港大及中大亦有開辦四年制醫科第二學位課程，但由於學額所限，仍有大量高質素學生尚未取錄，所以對2028年首學年收足50名學生充滿信心。



科大醫學院首任院長李競存6月1日表示科大醫學院作為香港第三間醫學院，旨在培養可改革醫療系統、具創新科技知識的醫生。（資料圖片/湯致遠攝）

科大醫學院預計於2028年正式開辦四年制的醫科第二學位課程，首年提供50個學額。李競存在電視節目專訪中指，醫學院現時已開辦了五個跨學科研究中心，範疇涵蓋AI人工智能及老年化等，並已成功吸引超過100名來自不同學系的科大教授加入。

李競存指會培養學生跨學科思維，如「醫生仍在用聽筒，但這東西是200多年前發明的，為何我們仍在用200多年前在用的儀器呢？普通醫生不會問這問題，但我們學生可能會問這個問題。」

科大醫學院院長李競存。（資料圖片/湯致遠攝）

稱已物色教學醫院 形容「非常有實力」 保證有實習位

被問到首年招收50名學生的目標，李競存表示，曾與香港大學及中文大學的兩名醫學院院長交流，兩校目前各自的第二學位醫學課程每年均僅招收25名學生，但每年卻吸引了200多個「非常高質素」的人士申請。由於兩校合共只能錄取50人，意味著市場上仍有大量優秀的準醫科生未被取錄。

醫學生必須接受臨床培訓，李競存表示，科大醫學院目前已物色到一間「非常有實力」的醫院作為臨時教學醫院，並已與該院的管理層及主任醫生完成溝通、制定全盤計劃。雖然目前受限於未正式簽署協議而未能透露具體院名，但他保證每名學生都會獲得實習名額，與醫管局簽訂協議後將於幾周內正式公布。至於臨時教學醫院的選址會否鄰近科大，他表示「不是太遠，香港沒甚麼地方是特別遠的，所以不會太遠的。」

李競存又表示，位於清水灣道的醫學院綜合大樓目前的建造進度十分理想，相信可在2028年第二季前落成建好，屆時將有充足時間準備，可在9月開學時使用。