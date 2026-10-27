40+睇近開始吃力？揀漸進鏡必睇3大關鍵

踏入40歲後，有沒有發現睇手機時不知不覺把手愈伸愈遠？閱讀餐牌上的細字開始有點吃力？工作時在電腦、手機和文件之間轉換視線，也不像過往般輕鬆？



對不少人而言，這些視力變化往往在日常生活中慢慢出現。如果近距離視力開始影響工作或生活，除了接受專業視力檢查外，不少人亦會開始考慮漸進鏡片。

不過，面對市場上眾多不同類型及設計的漸進鏡片，應該怎樣選擇？很多人第一時間只會考慮度數，其實一副適合自己的漸進鏡片，不只要「睇得清」，雙眼視覺、日常生活的用眼需要，以至個人的眼鏡佩戴方式，同樣值得留意。想挑選一副真正貼合自己生活需要的漸進鏡片，不妨先從以下3大關鍵入手。

挑選專屬漸進鏡的3大關鍵

關鍵1︰選擇優質鏡片設計 雙眼協調同樣重要

我們日常看東西並非單靠一隻眼睛，而是需要左右眼共同觀看，再將接收到的視覺資訊整合。因此，選擇漸進鏡片時，除了留意度數是否準確，亦應考慮雙眼視覺協調。特別是左右眼度數存在差異的人士，如果鏡片能因應雙眼的視覺需要作出相應優化，有助帶來更自然、穩定的視覺體驗。所以挑選漸進鏡時，不妨向視光師了解鏡片設計如何處理左右眼度數差異及雙眼視覺協調，而不是只比較鏡片度數或價錢。

關鍵2︰考慮日常視力需求，按生活模式選擇專屬設計

每個人的生活方式都不一樣，對視野的需求自然亦有所不同。例如，上班族每天長時間使用電腦及閱讀文件，會較多使用中、近距離視野；經常外出、購物及使用手機的人，需要頻繁轉換不同觀看距離；至於經常駕駛或從事戶外活動的人，則可能更重視遠距離視野。因此，沒有一種漸進鏡片設計可以單純以「一款適合所有人」來概括。選擇前不妨先問自己：「我每天在哪個距離用眼的時間是最多？」再與視光師分享自己的工作、生活習慣及常見用眼場景，按實際需要選擇最合適的鏡片設計。

關鍵3︰注重個人化訂製度

除了鏡片本身的光學設計及生產品質外，用家的臉型、眼鏡框款式、配戴位置亦會影響鏡片的表現。要全面發揮鏡片的效能，個人化訂製是不可忽略的一環。透過加入個人配戴位置及鏡框參數，讓鏡片更貼合每位用家的實際配戴情況。

從3大選擇關鍵出發 尋找更適合自己的漸進鏡

了解以上3大關鍵後，選擇漸進鏡片時便可更有方向。針對現代都市人對雙眼視覺、不同生活模式及個人化佩戴的需要，HOYA亦將相關考慮融入旗下高階漸進鏡片設計。其中Hoyalux iD LifeStyle 4i以雙眼視覺、生活模式及個人化設計為重點，從多方面提升漸進鏡片的佩戴體驗。

① 重視雙眼視覺協調

LifeStyle 4i針對雙眼視覺作出優化，因應左右眼度數差異進行相應設計，讓雙眼觀看不同距離時，視野更穩定流暢。

② 3種設計配合不同生活模式

因應不同生活形態及用眼需要，LifeStyle 4i設有 Indoor、Urban及Outdoor 3款設計選擇。用家可以因應自己的工作環境、生活模式及主要用眼場景，與視光師商討合適選擇。

Indoor：著重中、近距離的用眼需要

Urban：配合日常都市生活中不同距離的視覺需要

Outdoor：較著重遠距離視野需要

③ 加入個人佩戴數據

LifeStyle 4i亦可以加入個人佩戴位置及鏡框參數，包括後頂距、前傾角及面型角等，在鏡片設計及製作時作出相應優化，讓鏡片更貼合個人的實際佩戴情況。

▲ 綜合以上挑選漸進鏡三大關鍵，LifeStyle 4i從雙眼視覺、生活模式、以至個人化訂製方面作出優化，進一步提升漸進鏡片的佩戴體驗。

漸進鏡啱唔啱自己？親身試戴再決定

每個人的視覺需求都不同，漸進鏡片要「啱身」，除了挑選優質鏡片設計外，視光師的專業指導及精準驗配同樣不可或缺！

HOYA漸進鏡片體驗中心引入源自日本領先驗配技術，並結合香港視光師專業經驗，提供一站式個人化驗配服務。中心備有全港最齊全的 HOYA 漸進鏡試片，包含一般遠、中、近型及室內專用型，讓用家透過視力及用眼習慣評估、即場試戴體驗，乃至使用前指導及專業視光師跟進服務，更深入了解自己的實際視覺需要，確保選配到最合適的漸進鏡片。

如果你已年滿40歲，開始察覺近距離視力有所變化，或者正在考慮使用漸進鏡片，現可參加HOYA漸進鏡片體驗中心「免費試戴體驗計劃」，親身試戴再選擇。

• 對象︰40 歲或以上人士

• 活動日期：即日起至2026年12月13日

• 計劃詳情及報名：https://forms.gle/XwAzmwvEqsgRfGhLA

• 限時免費升級優惠：完成體驗計劃並購買指定HOYA漸進鏡片（LifeStyle 4i / MySelf Profile / MySelf / MySense），即可免費升級Sensity 2變色鏡片，備有海洋藍、翡翠綠、灰色、茶色四款顏色選擇

（資料由客戶提供）