全球大學校長峰會｜梁美芬倡共同治理AI：科技發展須以人為本

撰文：陸子靜
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由香港對外交流友好協會主辦的「全球大學校長及領袖高峰會 2026」，今日（10月27日）起一連兩天於香港舉行。今屆峰會匯聚全球20多個國家逾50間頂尖大學的校長及領袖，香港對外交流友好協會創會主席兼行政總裁梁美芬致辭時指出，人工智能（AI）的高速發展有機會造成巨大的貧富懸殊，當代極需要具備遠見的人才，為人類社會與AI發展建立共同治理模式，確保科技發展始終「以人為本」。

全球大學校長及領袖高峰會一連兩日在會展舉行，主辦方香港對外交流友好協會創會主席梁美芬致歡迎辭。

梁美芬：科研不應局限於實驗室

今年高峰會以「北都大學城」與「政產學研投」為主題，匯聚來自全球20多個國家及地區、超過50間大學的校長及領袖，包括哈佛大學、劍橋大學、南洋理工大學等國際知名學府，香港10間大學亦積極參與。梁美芬形容，這充分體現香港作為國際高等教育樞紐的獨特優勢。

面對全球人工智能競賽，梁美芬在歡迎辭中特別提到AI時代的挑戰。她強調，香港固然不能在AI競賽中落後，但科技愈是高速發展，人類愈需要培養具有獨立思考、倫理判斷和宏觀視野的人才。

全球大學校長及領袖高峰會一連兩日在會展舉行，行政長官李家超在開幕儀式上致辭。

「正如古代的孔子、蘇格拉底和柏拉圖等偉大思想家，我們今天同樣需要有遠見的人才，為這個高科技時代設計合適的治理模式。」梁美芬指出，必須確保AI發展以人為本，避免其造成巨大的貧富懸殊。她又表示，科研成果不應局限於實驗室，知識亦不應局限於大學的四面牆內；創新必須服務於人民和社會。

倡北都大學城建「政產學研投」國際創新生態圈

是次高峰會以「北都大學城」為核心議題。梁美芬認為，北都大學城的建設不應只是單純地「興建更多大學校舍」，而是要打造一個真正融合「政策、產業、學術、研究、投資」的國際創新生態圈。她期望透過緊密結合教育與產業發展，讓大學科研成果成功走出實驗室，並吸引世界各地的優秀人才在香港找到機遇，助香港更好融入和服務國家發展大局。

除了高等教育議題，峰會亦將舉辦「法律論壇」及「青年人論壇」，前者將聚焦探討「一國兩制下香港作為國際法律樞紐的角色」，後者則以「跨世代高端人才對話」為題，邀請了立法會議員江旻憓及知名作家龍安志（Laurence Brahm）等參與交流。

全球大學校長及領袖高峰會一連兩日在會展舉行。
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