全球大學校長及領袖高峰會揭幕　李家超：北都大學城吸引頂尖學者

全球大學校長及領袖高峰會2026 今日（27日）在會展舉行，行政長官李家超表示，政府將在北部都會區建設大學城，以吸引全球最頂尖的學者和學生及賦能產業界，又邀請與會貴賓在港物色合作夥伴，加入建設北部都會區及大學城的行列，共同打造教育、研究、產業與科技的未來。



全球大學校長及領袖高峰會2026 今日（27日）舉行，行政長官李家超、立法會主席李慧琼和中聯辦副主任孫尚武等，擔任揭幕禮主禮嘉賓。（李家超FB）

行政長官李家超指，今日出席全球大學校長及領袖高峰會2026，並歡迎來自世界各地的大學校長和領袖、專家學者及傑出學生訪問香港及出席活動。

香港共有五所大學躋身全球百強，吸引來自100多個國家的學生。特區政府上月推出《香港第一個五年規劃》，未來五年致力將香港打造成國際高端人才集聚高地；而北部都會區是《香港第一個五年規劃》及香港未來的核心，以位於新田、洪水橋及打鼓嶺的三個大學城為重點，連同周邊的科技區、產業區及生活社區，這些大學城的總面積將超過1,000公頃。

全球大學校長及領袖高峰會2026 今日（27日）舉行，行政長官李家超、立法會主席李慧琼和中聯辦副主任孫尚武等，擔任揭幕禮主禮嘉賓。（李家超FB）

他指，政府建設這三個大學城以吸引全球最頂尖的學者和學生及賦能產業界，希望能加強產學研的聯繫，優勢互補、相輔相成。他又邀請與會貴賓在港物色合作夥伴，加入建設北部都會區及大學城的行列，共同打造教育、研究、產業與科技的未來。