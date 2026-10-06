全球大學校長及領袖高峰會聚焦北都大學城　全球逾50大學代表出席

由香港對外交流友好協會主辦的第二屆《全球大學校長及領袖高峰會 2026》將於10月27日至28日在會展舉行。今屆高峰會以「北都大學城」與「政產學研投」為核心主題，共吸引全球來自20個國家及地區的50多間海內外的大學管理層，以及學生代表參與，當中包括英國劍橋大學及美國哈佛大學。今屆論壇除教育議題外，還增設青年論壇及法律相關論壇。



全球50間來自20多個國家及地區大學的校長或管理層，已落實來港出席高峰會，當中包括來自北美、歐洲、亞洲及一帶一路國家。

立法會議員、香港對外交流友好協會創會主席兼行政總裁梁美芬今日（10月6日）公布高峰會詳情時指出，今屆盛會再次獲得大學教育資助委員會全力支持，並由八大以及都會大學及恒生大學共同參與設計討論環節。

聚焦「一城五元素」 介紹北都及大學城發展

今屆教育論壇以「北都大學城」與「政產學研投」為主題，並設有10個研討環節，重點聚焦北部都會區的規劃落地與人工智能治理。以回應新一份《施政報告》及香港首份五年規劃，政府提出的「一城五元素」概念，推動「政、產、學、研、投」協同發展，希望為本港高等教育及北部都會區發展搭建跨國、跨界別及跨世代的交流平台。

部分大學將派出7至8人代表團出席論壇，估計對香港和大灣區都有興趣，我們會藉這次機會去推介北都大學城規劃。 梁美芬

除了論壇外，還會透過午宴及晚宴等不同場合介紹香港，發揮香港作為超級增值人及超級聯繫人角色。

梁美芬表示，希望今年高峰會成果，能超越首屆，與更多海外大學簽訂MOU。

「1+2」論壇 培育青年跨界跨代議題

今屆論壇一大特色是「1+2」模式，除教育主論壇外，亦設法律與青年兩大專題論壇。法律論壇以「一國兩制下香港作為國際法律樞紐」為題，探討國際調解院的角色以及北部都會區與「一帶一路」沿線國家的法律保障機制，向國際投資者展示香港獨特的法治優勢。

青年論壇亦貫徹「跨世代高端人才對話」，這次每位海外校長均獲資助推薦一名優秀學生代表隨團來港。論壇邀得重量級內地獨角獸創辦人、香港亞運金牌運動員及青年企業家，與參與青年進行直接互動。

是次論壇亦將會邀請本地政府官員、學者，商會代表、投資銀行高層等等參與。梁美芬解釋，過去香港不乏頂尖科研成果，但常因缺乏相應的產業與投資土壤而出現成果轉化流失，希望商界參與有助推動北都發展，而政府官員亦可藉此向海外解說北都大學城概念。

今屆高峰會特設「1＋2」特色，涵蓋教育、法律及培育青年人為討論焦點會議。

梁美芬補充指，海外大學領導層與年輕一代是極具影響力的群體。許多過去對香港及大灣區認識有限的海外學者與學生，在親身抵港體驗後，對香港的國際化環境、法律制度及發展潛力大為改觀。高峰會期盼藉此契機，推動更多海外高校未來在北都成立聯合實驗室或開展項目合作，為香港打造國際高等教育樞紐注入強勁動力。

大學教育資助委員會主席雷添良表示，全球高等教育領袖蒞臨香港出席高峰會，會齊心協力推動跨界別及跨國界的合作，匯聚政府、產業、學術、科研及投資界（政產學研投）的力量，共同把握『北都大學城』帶來的史無前例之機遇。

香港對外交流友好協會名譽副會長林至穎表示，高峰會是粵港澳大灣區重要盛事之一。