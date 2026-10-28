港航友和百老滙資料外洩　吳傑莊：事後商家有責任盡快通知公眾

香港航空、友和YOHO及百老滙三間公司，相繼揭出疑客戶資料外洩事故。不少市民指接獲「精準詐騙」電話，騙徒能清楚道出事主姓名、購買產品、航班編號以至交易金額。選委界立法會議員吳傑莊早上接受電台訪問時表示，人工智能讓黑客更容易取得資料及行騙，認為商家應為事件負責任。他又提到，商家如發現資料外洩情況，應儘早通知公眾以及受影響客人。



立法會議員吳傑莊早上接受電台訪問時表示人工智能讓黑客更容易取得資料及行騙，以及認為商家應為事件負責任。（資料圖片／夏家朗攝）

不少市民本月內反映，接獲自稱香港航空、友和香港、百老滙的「精準詐騙」電話，騙徒能清楚道出事主姓名、購買產品、航班編號以至交易金額。手法均為假冒客服，以「航班取消」或「貨品損壞」為由要求辦理退款，隨後誘騙受害人進行驗證或轉帳。

黑客或利用人工智能入侵系統

選委界立法會議員吳傑莊指，今次三間公司牽涉的範圍都比較廣泛，是市民平常會用到。有專家認為有機會涉第三方平台、供應鏈上面的短信服務及組件出現問題，導致有資料外洩。（詳見另稿）

至於為何所洩露的資料確切，他認為，以往黑客工作相當複雜及困難，如今利用人工智能，有機會不需要很高技術就能夠透過漏洞入侵系統；而盜取資料之後，再用人工智能技術設計場景，從而行騙。

立法會議員吳傑莊應為事件負責任，形容「工作或技術可以外判，但責任不能外判。」（資料圖片/何柏佳攝）

商家收集客戶個人資料 有責任選擇符網絡安全要求供應商

此外，吳傑莊認為，商家應為事件負責任，形容「工作或技術可以外判，但責任不能外判。」他指出，始終商家是收集客戶個人資料的一方，不能因涉及第三方供應出現問題而避開責任。同時，商家亦有責任選擇合乎網絡安全要求的供應商。

有涉事公司在通報私隱專員公署後約一星期始在公開平台交代。吳傑莊認為，一旦個人資料洩漏後，難以知悉黑客何時使用，商家應盡快在社交網站上告知公眾，甚至直接通知當事人。他續指，公署公布會令更多媒體關注，從而有助提供市民警覺性。