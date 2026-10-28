港航友和百老滙資料外洩 吳傑莊：事後商家有責任盡快通知公眾
撰文：林曉儀
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香港航空、友和YOHO及百老滙三間公司，相繼揭出疑客戶資料外洩事故。不少市民指接獲「精準詐騙」電話，騙徒能清楚道出事主姓名、購買產品、航班編號以至交易金額。選委界立法會議員吳傑莊早上接受電台訪問時表示，人工智能讓黑客更容易取得資料及行騙，認為商家應為事件負責任。他又提到，商家如發現資料外洩情況，應儘早通知公眾以及受影響客人。
不少市民本月內反映，接獲自稱香港航空、友和香港、百老滙的「精準詐騙」電話，騙徒能清楚道出事主姓名、購買產品、航班編號以至交易金額。手法均為假冒客服，以「航班取消」或「貨品損壞」為由要求辦理退款，隨後誘騙受害人進行驗證或轉帳。
黑客或利用人工智能入侵系統
選委界立法會議員吳傑莊指，今次三間公司牽涉的範圍都比較廣泛，是市民平常會用到。有專家認為有機會涉第三方平台、供應鏈上面的短信服務及組件出現問題，導致有資料外洩。（詳見另稿）
至於為何所洩露的資料確切，他認為，以往黑客工作相當複雜及困難，如今利用人工智能，有機會不需要很高技術就能夠透過漏洞入侵系統；而盜取資料之後，再用人工智能技術設計場景，從而行騙。
商家收集客戶個人資料 有責任選擇符網絡安全要求供應商
此外，吳傑莊認為，商家應為事件負責任，形容「工作或技術可以外判，但責任不能外判。」他指出，始終商家是收集客戶個人資料的一方，不能因涉及第三方供應出現問題而避開責任。同時，商家亦有責任選擇合乎網絡安全要求的供應商。
有涉事公司在通報私隱專員公署後約一星期始在公開平台交代。吳傑莊認為，一旦個人資料洩漏後，難以知悉黑客何時使用，商家應盡快在社交網站上告知公眾，甚至直接通知當事人。他續指，公署公布會令更多媒體關注，從而有助提供市民警覺性。