三公司客戶資料外泄｜港航：已報警　提醒勿信航班取消等可疑來電

香港航空、友和及百老滙三間公司客戶資料外洩，估計至少1,600名市民受影響。香港航空今日（27日）回覆《香港01》查詢表示，已就事件向警方報案及向私隱專員公署通報，並已聘請獨立網絡安全顧問釐清原因。港航又提醒市民，若接獲聲稱涉及航班取消、賠償或退款的可疑來電，應立即掛斷，切勿按對方指示付款、轉帳，或披露身分證、銀行帳戶等敏感資料。



香港航空。（資料圖片）

私隱專員公署表示，分別於本月2日及5日接獲香港航空及友和香港的通報，並於昨日（26日）再收到百老滙攝影器材有限公司的通報。初步資料顯示，香港航空涉及815名於今年9月29日至10月22日期間出發的乘客，洩漏資料包括姓名、電話號碼、航班日期、航班編號及航線。

香港航空於二號客運大樓（T2）的辦理登機手續櫃檯。（資料圖片）

香港航空回覆查詢時表示，高度重視旅客的個人資料私隱及安全，理解相關事件引起旅客關注，並對事件為旅客帶來的困擾深表歉意。港航指，在接獲懷疑有人冒充公司職員致電給客戶的舉報後，已即時向警方報案，並主動向私隱專員公署通報。同時，港航已聘請獨立網絡安全顧問以釐清事件原因，目前相關工作仍在進行，會繼續與有關部門保持聯繫並全力配合調查。

港航強調，公司只會透過官方電話號碼聯絡客戶，又提醒顧客切勿使用可疑來電或訊息所提供的電話號碼或連結進行核實。港航又表示，若接獲聲稱涉及航班取消、賠償或退款的可疑來電，應立即掛斷，切勿按對方指示付款、轉帳，或披露身分證、銀行帳戶及一次性驗證碼（OTP）等敏感資料；若已蒙受損失，應考慮報案及聯絡相關銀行。