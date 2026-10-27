港航、友和、百老滙涉資料外洩　方保僑稱或涉第三方平台遭攻擊

香港航空、友和YOHO及百老滙三間公司，相繼揭出疑客戶資料外洩事故，受影響人數至少有1,600人。個人資料私隱專員公署截至昨日（26日）已累計接獲23宗投訴及20宗查詢。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，據其了解及分析，是次三家公司客戶幾乎在同一時段接獲精準詐騙電話，極有可能是共用的第三方系統出現漏洞，屬於典型的「供應鏈攻擊」，加上AI人工智能，令詐騙說服力大幅提升。



個人資料私隱專員公署。（資料圖片／夏家朗攝）

不少市民本月內反映，接獲自稱香港航空、友和香港、百老滙的「精準詐騙」電話，騙徒能清楚道出事主姓名、購買產品、航班編號以至交易金額。手法均為假冒客服，以「航班取消」或「貨品損壞」為由要求辦理退款，隨後誘騙受害人進行驗證或轉帳。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

稱第三方客戶服務出現漏洞 屬供應鏈攻擊

方保僑分析指，三間來自完全不同行業的公司，在9月底至10月同一個時間段內，客戶同時接獲如此高度精準的詐騙來電，且詐騙模式極度一致，反映外洩源頭極有可能並非三間公司各自被入侵。他指，據其了解，極可能是三者共用的第三方客戶服務、短訊通知或物流平台出現漏洞，屬於典型的「供應鏈攻擊」。

方保僑又指，AI人工智能正令此類資料外洩的危害大幅放大。黑客取得敏感資料後，可利用AI快速篩選出即將出發或剛下單的「高焦慮客戶」，並自動生成專業的退款對話，甚至製作幾可亂真的銀行驗證網站。他指，有關手法令每一個詐騙電話都變得極具個人化及說服力，令受害人在極短時間內難以辨別真偽，從而在短時間內釀成更大經濟損失。

如來電涉驗證預付保證金、手續費或轉帳須警惕

方保僑提醒市民，任何要求預付保證金、手續費或轉帳作驗證的來電均屬可疑，即使對方能準確說出個人資料亦絕不能掉以輕心。據了解，事故或涉及第四間公司，即第三方平台。