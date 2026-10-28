科大醫學院聘港大梁如鴻　葉玉如否認挖角　冀與兩大醫學院合作

香港科技大學正籌備第三間醫學院，新的醫學教研綜合大樓已平頂。科大醫學院教職員名單者暫列19人，其中一人包括港大醫學院前副院長、臨床醫學學院內科學系血液學講座教授梁如鴻，被問及是否食言「挖角」，科大校長葉玉如否認，重申建立新醫學院的願景是提升香港的醫療水準，並希望與另外兩間醫學院合作。



科大校長葉玉如指，期望與另外兩間醫學院合作。（梁鵬威攝）

10月28日，科大交代籌備本港第三間醫學院的最新進展。（梁鵬威攝）

科大醫學院19名教員當中，其中一人包括港大醫學院前副院長、臨床醫學學院內科學系血液學講座教授梁如鴻。科大過往曾多次強調不會與現時的兩大醫學院「挖角」搶人才，科大校長葉玉如強調一直採取公開、公平公正的全球招聘機制，絕不會主動挖角，重申建立新醫學院的願景是提升香港的醫療水準，希望與中大、港大醫學院合作。

梁如鴻將於科大醫學院擔任高級副院長兼臨牀講座教授。（梁鵬威攝）

被指是「挖角」傳聞的主角、港大醫學院前副院長、臨床醫學學院內科學系血液學講座教授梁如鴻亦有出席活動，他將於科大醫學院擔任高級副院長兼臨牀講座教授。對於被「挖角」，梁如鴻無正面回應，僅表示已提早4個月向港大辭職，並指能夠從零參與建立一所新醫學院是極難得的經驗。他又提到自己認同科大理念，期望將過往在臨床、科研與教學的經驗貢獻給下一代醫療人才。

科大醫學教研綜合大樓有8層高，現已平頂。(梁鵬威攝)

科大表示，新的醫學教研綜合大樓高8層，每層樓高5至6米，總面積達6000平方米。醫學教研綜合大樓現已平頂，設有教學空間、科研設施、無人機降落點等，課程架構設計及主要科目大綱已初步制定。

科大醫學院創院院長李競存(右)。(梁鵬威攝)

科大醫學院創院院長李競存指，除了招聘全職教員外，亦透過跨學院雙重委任等方式吸納各科專家，目標2030年有至少100名全職教授，師生比例高於1比1的水平。

政府公布第三間醫學院將由科技大學籌辦的時候，科技大學新醫學院籌備委員會委員霍泰輝表示，仍就會否將廣東話列為入學及畢業要求作討論。李競存今日指，會要求學生的廣東話在畢業前達到一定水平。