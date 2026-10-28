Samsung家電撤港｜豐澤店員指8.31已撤港　據悉不敵內地低廉產品

有韓國傳媒報道，三星（Samsung）電子正式撤出香港的家用電器市場。《香港01》獲悉，三星撤出的主要原因是內地品牌的產品價格低廉，難以與其競爭，而在港停售的家電包括雪櫃、冷氣機、洗衣機及吸塵機。記者今午以顧客身份到豐澤查詢，店員更指，三星家電已在今年8月31日正式撤出香港。



記者今午以顧客身份到豐澤查詢，店員指，三星家電已在今年8月31日正式撤出香港。（董素琛攝）

據韓國傳媒報道，三星電子正式撤出香港的家用電器市場。報道指出，三星的香港網上商店目前已停止銷售雪櫃、洗衣機、空調以及吸塵器等主要家用電器，又引述知情人士指，三星的香港子公司大約在1到2個月前便已經開始為撤出市場作準備。

該篇報道指出，愈來愈難維持市佔率是三星家電決定退出的主要因素。三星面臨來自日本和美國知名品牌的競爭，且中國製造商在中端市場上加劇了價格競爭，進一步擠壓其生存空間。不過，這不代表三星會撤出其在香港的其他業務。

有韓國傳媒報道，三星（Samsung）電子正式撤出香港的家用電器市場。（董素琛攝）

停售雪櫃、冷氣機、洗衣機及吸塵機

《香港01》下午以顧客身份到三星在港的特約零售商豐澤九龍灣分店查詢，店員指，三星家電已在今年8月31日正式撤出香港。現場所見，店內已無擺放該品牌的洗衣機、雪櫃等產品。

《香港01》接獲消息，三星家電包括雪櫃、冷氣機、洗衣機及吸塵機，會撤出內地及香港市場。該名消息人士指，撤出的主要原因是內地品牌的產品價格低廉，難以與其競爭，加上此類產品體積較大，送貨及儲存的成本高。惟品牌手機、平板電腦有領導地位，會繼續在港銷售。