結業潮｜美國過江龍Gelato-Go攻港6年疑撤港　開心果味雪糕曾爆紅

【結業潮／餐飲業／Gelato-Go／美國過江龍】美國過江龍知名雪糕品牌Gelato-Go早於2019年12月攻港，於尖沙咀開設首間香港門店。不過該品牌近日疑似撤出香港，其尖沙咀店已貼出永久停業的告示，灣仔店則處於一直暫時停業。



Gelato-Go主打每日新鮮即製的意式雪糕，被網民推介為形容為「必食邪惡意式雪糕」。其中去年8月限時推出的「開心果轉轉筒雪糕」，被譽為「神還原」泰國街頭的開心果轉轉筒，深受本地雪糕迷歡迎，單球售68元、雙球售88元。



美國過江龍知名雪糕品牌Gelato-Go疑似全線結業。（Gelato-Go Hong Kong FB圖片）

去年8月限時推出的「開心果轉轉筒雪糕」深受本地雪糕迷歡迎。（Gelato-Go Hong Kong FB圖片）

尖沙咀店門外貼永久停業、灣仔店一直暫時停業

本港結業潮不斷，多個知名過江龍餐飲品牌近月相繼撤出香港。有網民發現美國知名雪糕品牌Gelato-Go尖沙咀店門外已貼出永久停業的告示，惟Google及餐飲指南OpenRice的資料顯示，其灣仔店也處於暫時停業的狀態。即目前Gelato-Go不再在香港提供餐飲服務，疑似全面撤出香港。

「開心果轉轉筒雪糕」單球售68元、雙球售88元。（Gelato-Go Hong Kong FB圖片）

去年8月推出開心果轉轉筒雪糕深受本地雪糕迷歡迎

Gelato-Go在新冠疫情前、2019年12月攻港，於尖沙咀彌敦道毗鄰山林道的地舖開設首間門店，位於灣仔和昌大押地舖的第二間店，則在去年7月開幕，主打每日新鮮即製的意式雪糕，更被網民推介為形容為「必食邪惡意式雪糕」。

其中去年8月限時推出的「開心果轉轉筒雪糕」，便在香濃的開心果味意雪糕上灑滿開心果碎，加上開心果醬及鮮忌廉，被譽為「神還原」泰國街頭的開心果轉轉筒，深受本地雪糕迷歡迎。

Gelato-Go近年不斷推出新口味，融入香港特色，包括薑汁撞奶味等。（Gelato-Go Hong Kong FB圖片）

近年不斷推出港式口味 有薑汁撞奶味、豆腐花味等

此外，Gelato-Go近年不斷推出新口味，融入香港特色，例如有薑汁撞奶味、豆腐花味、港式奶茶味及好立克味等。不過若灣仔店由暫時停業改為永久停業，恐怕「邪惡雪糕」從此成為絕響。