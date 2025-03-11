Deliveroo戶戶送撤港｜明星廣告不敵燒錢　營銷專家：平台差異低

戶戶送（Deliveroo）周一（10日）公布4月7日後停止香港業務，引起全城討論，有意見認為戶戶送輸給內地攻港外賣平台Keeta，是因為大灑銀幣請來不少明名人紅星拍廣告，倒不如將這筆費用花在提供優惠上。



有網民更指戶戶送的營銷策略（Marketing）是其最大死因。資深廣告人、營銷公司Hungry Digital創辦人及總監梁志成認為，廣告只是營銷中的一部分，而戶戶送已表現不錯；真正令其敗走的原因是產品，即平台差異性低，三間外賣平台相差不多，難以令顧客對平台產生忠誠。他亦相信三個平台都在「燒錢」，只是看誰能生存下來。



戶戶送請來「假木村」拍廣告對撼Foodpanda真木村拓哉

戶戶送其中一樣令人印象深刻的，是多次聘請紅人明星、藝人拍攝廣告，如黃秋生及林海峰；乘電影《九龍城寨之圍城》熱潮，請來「信一」劉俊謙，連同「Tiger哥」黃德斌，及林海峰；最近就有「暴龍哥」鄭中基及古天樂。

其中一次則為了反擊當時的競爭對手Foodpanda，請來「假木村」元木敦士與真木村拓哉「對撼」。此外，戶戶送亦有贊助不少本地製作，如《試當真》等。在9周年，則邀來劉俊謙及蔡思韵「情侶檔」上陣。

Foodpanda請來真木村拓哉拍廣告。

有意見認為，即使戶戶送市場營銷、建立品牌形象上做得不錯，亦敵不過收費較低的Keeta，認為戶戶送與其將資金投放在請名人拍廣告上，不如推出較多優惠，反而能提高自身競爭力，不至於要撤出香港收場。有網民更認為正是不斷「重金」禮聘明星，才導致戶戶送在市場競爭上成為輸家。

戶戶送（Deliveroo）3月10日宣布撤出香港後，foodpanda及Keeta即出招搶客。（廖雁雄攝）

資深廣告人梁志成：3平台同一批餐廳及外賣車手 差異性太低

資深廣告人、營銷公司Hungry Digital創辦人及總監梁志成認為，戶戶送撤出香港是由很多因素決定，其中之一是香港市場太細，戶戶送早前亦表示香港營業額只佔5%。加上現時疫情已過，市民不太需要依賴外賣平台，對他們的營業額一定會有影響。

但最主要的是，產品的差異性太低，不論消費者使用的是戶戶送、Foodpanda還是Keeta，儘管客戶服務上可能有些分別，但提供的仍大多是同一批餐廳及外賣車手，難以令消費者，甚至是合作的品牌有忠誠度；各平台的軟件即使各有優劣之處，亦沒有太大分別。

稱讚戶戶送懂得吸引年輕人

梁志成補充，請名人拍攝廣告只是表象，而且廣告營銷其實包含很多範疇，例如怎樣處理顧客投訴、如何經營社交媒體帳號等，並不單單只有廣告影片才是廣告。

他又指出，三大平台相信都有投入資金，在營銷上「燒錢」，只是Keeta主力放在推廣其低價的優點，而戶戶送則「做得比較多」。他稱讚戶戶送懂得吸引年輕人，如請來《試當真》成員等貼近年輕人的名人宣傳；如戶戶送在廣告上做得不好，亦不會有市民為其抱不平。

被問到可否形容為「手術成功但病人死亡」，梁志成認為在眾多因素下，廣告營銷只佔少部分，並非戶戶送失敗的主因。