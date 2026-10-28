Samsung回應撤港家電業務　資源集中發展電視等　不影響售後保養

韓國傳媒報道，三星（Samsung）電子撤出香港家用電器市場，今日（28日），三星香港官方網站上多款大型家電均顯示為售罄。三星傍晚回覆指，現時正將資源集中於發展電視、顯示器、音響產品、商用顯示器及流動通訊裝置，而已售產品的售後服務、保養服務將維持不變。



有韓國傳媒報道，三星（Samsung）電子正式撤出香港的家用電器市場。（資料圖片/董素琛攝）

Samsung三星：持續評估調整產品組合以切合不斷變化的消費者喜好

三星回覆指，三星於香港業務穩健，一直持續評估並調整產品組合，以切合不斷變化的市場環境及消費者喜好，現時正將資源集中於發展電視、顯示器、音響產品、商用顯示器及流動通訊裝置。

三星又指，將維持已售產品的售後服務、保養及維修支援，並持續為消費者提供專業服務。

（網上截圖）

據韓國傳媒報道，三星電子正式撤出香港的家用電器市場。報道指出，三星的香港網上商店目前已停止銷售雪櫃、洗衣機、空調以及吸塵器等主要家用電器，又引述知情人士指，三星的香港子公司大約在1到2個月前便已經開始為撤出市場作準備。

該篇報道指出，愈來愈難維持市佔率是三星家電決定退出的主要因素。三星面臨來自日本和美國知名品牌的競爭，且中國製造商在中端市場上加劇了價格競爭，進一步擠壓其生存空間。不過，這不代表三星會撤出其在香港的其他業務。