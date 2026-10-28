三星Samsung 大型家電業務淡出香港市場，官方正式回應停售後續保養安排！近日坊間流傳三星Samsung即將把旗下部份大型家電（包括洗衣機、雪櫃）業務撤出香港市場，由於官方網站上多款大型家電均顯示為售罄狀態，隨即引起一眾現有品牌擁躉的擔憂。廠方現時已經針對未來的業務發展方向，以及現有顧客最為關心的售後維修服務安排，作出了正式的官方回應。



網上傳聞三星家電撤出香港？

早前發現 Samsung 香港官方網站的家電分頁出現異常情況，當中包括雪櫃以及洗衣機等多款大型白色家電產品，全部均顯示為售罄狀態，無法再透過官方網上商店直接進行購買。這種大面積的缺貨現象立刻引起市場猜測，懷疑是否正在逐步清空庫存，為撤出本地大型家電市場作最後準備。

香港不少連鎖店中已不見Samsung多款家電展示（資料圖片）

對於一般消費者而言，白色家電屬於耐用消費品，購買時必定會考慮品牌的長期穩定性以及未來的零件替換難易度。當官方網站出現這類不尋常的銷售狀態時，自然會引發市場不少疑慮，甚至影響正在實體零售店格價的準買家的最終決定。

（網上截圖）

官方確認集中發展電視、影音、顯示器及手機

面對市場上的各種傳聞，Samsung 香港官方終於打破沉默作出正式回應。廠方強調目前的本地業務營運依然穩健，並指出管理層一直持續評估及調整整體的產品組合，目的是為了切合不斷變化的市場環境以及消費者的實際喜好。作為整套業務策略調整的重要一環，廠方宣佈現正將所有營運資源重新集中於幾個主要領域，當中包括電視、顯示器、音響產品、商用顯示器及流動通訊裝置。

官方聲明實際上已經確認了品牌未來的發展方針，意味著傳統的雪櫃與洗衣機等大型白色家電將會淡出本地市場。廠方選擇把重點放回擁有強大技術優勢的影音及智能手機板塊，特別是近年大力投放資源開發的人工智能技術。透過將 Galaxy 智能手機、平板電腦、穿戴式裝置與高端智能電視互相結合，廠方旨在打造一個更完善的智能生態圈，藉此進一步鞏固其在流動科技與視覺顯示領域的領導地位。

三星香港業務穩健，我們一直持續評估並調整產品組合，以切合不斷變化的市場環境及消費者喜好。作為策略調整的一部分，我們現正將資源集中於發展電視、顯示器、音響產品、商用顯示器及流動通訊裝置。我們將維持已售產品的售後服務、保養及維修支援，持續為消費者提供專業服務。 三星對家電業務撤出香港的回應

（Samsung)

現有用家最關心售後維修保養

對於已經購買了相關家電產品的用家來說，當前最切身的考量必定是未來的保養問題。大型家電如雪櫃和洗衣機的使用壽命通常長達數年甚至 10 年以上，期間需要定期保養或更換損耗零件。針對這方面的憂慮，官方回應中作出了明確的承諾，強調廠方將會維持所有已售出產品的售後服務。這代表著所有處於保養期內的家電產品，依然能夠獲得與過往相同的維修支援，廠方的專業技術團隊會繼續為消費者提供跟進服務。無疑為現有的家電用家派發了一顆定心丸，即使未來在市面上無法再購買到該品牌的全新大型家電，已經入手的器材依然能夠得到妥善的照顧，不會淪為無法維修的孤兒機，用家可以安心繼續使用家中的設備。

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