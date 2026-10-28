香港郵政年度虧損擴大至9億元　員工開支佔64%　料保護主義等所致

香港郵政連年虧損，最新一份2025/26年度年報顯示，錄得9.05億元營運虧損，創下自1995年營運基金成立以來的最高紀錄，當中員工成本約20.55億元，佔總營運開支約64%；而2024/25年度營運虧損為8.21億元，即赤字進一步擴大。另外郵件量也繼續下跌，共處理6.03億件郵件，即相較2021/22年度，5個年度累計跌33%。

郵政署署長吳文傑分析指，保護主義湧現、各地海關政策收緊、終端費上升及營運成本上漲，均帶來重大營運挑戰，以致年內錄得收支不平衡。



香港郵政2025/26年度錄得9.05億元營運虧損，創下自1995年營運基金成立以來的最高紀錄。（資料圖片）

員工成本20.55億元 佔總營運開支約64%

香港郵政公布最新的2025/26年度年報，文件顯示錄得總營運收入23.33億元，總營運開支為32.38億元。換言之，香港郵政錄得9.05億元營運虧損，創下自1995年營運基金成立以來的最高紀錄，而上年度其營運虧損為8.21億元，即赤字進一步擴大。

其財務報表顯示，員工成本（薪酬及強積金供款等）佔營運成本最高，約為20.55億元，佔總營運開支約64%，其次是一般郵務運作開支，約為9.18億元，佔總營運開支約28%。

香港郵政2024/25年度虧損8.21億元，即赤字進一步擴大。（資料圖片）

香港郵政郵件量連年下跌 五個年度累計跌33%

而香港郵政處理的郵件量也繼續下跌，共處理6.03億件郵件，每日平均165萬件，當中本地郵件佔5.51億件，非本地郵件佔0.52億件。若相比2024/25年度共處理6.11億件郵件，即下跌1.31%，而2021/22年度的郵件量為9.04億件，即5個年度累計下跌33%。

香港郵政處理的郵件量繼續下跌，2025/26年度共處理6.03億件郵件。（資料圖片）

署長分析虧損原因︰保護主義湧現、各地海關政策收緊、終端費上升、營運成本上漲

郵政署署長吳文傑在「署長的話」表示，在2025/26年度，經濟環境波動，地緣政治局勢持續升溫，香港郵政依然強韌，並展現靈活變通的能力，而保護主義湧現、各地海關政策收緊、終端費上升及營運成本上漲，均帶來重大營運挑戰，以致年內錄得9.05億元的收支不平衡。

吳文傑又指，香港郵政積極透過加速轉型，以應對多重挑戰，一方面繼續履行政府普及郵政服務的責任，提供可靠和價格相宜的郵政服務，另一方面開發多種客製化派遞和物流方案，以滿足全球及本地社群不斷轉變的郵務需求。

立法會今年7月15日通過撥款46億元予郵政署營運基金。（資料圖片）

早前香港郵政約200名過試用期郵務員郵差無得轉正

翻查資料，香港郵政持續出現赤字，立法會今年7月15日通過撥款46億元予郵政署營運基金，其中包括支持香港郵政未來三年持續營運，香港郵政其後在8月17日深夜表示，人力成本一直是主要開支組成部份，預計未來整體郵件量跌幅會持續甚至擴大。

當時香港郵政又指，「現時沒有條件」向剛完成試用期的郵務員和郵差發出長期聘用條款，涉及的試用人員約有200名，佔香港郵政總人數約5%。