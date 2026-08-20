郵政改合約制｜華員會批犧牲基層員工　將約見公務員事務局促暫緩

香港郵政連年虧損，郵政署早前會指向9月完成試用期的員工，以公務員合約條款續聘兩年，不會發出長期聘用合約，約200人受影響。



香港政府華員會會長蔡冠龍批評香港郵政事前毫無諮詢，衝擊基層員工財政，「兩年（合約期）之後點算呢，其實幾乎等同『炒魷』，只係兩年通知期，咁樣做法對郵政改革冇好處。」他又表示，近日有其他部門人員向工會反映，擔心所屬部門效仿郵政署做法，打擊公務員士氣，相信令日後公務員招聘更困難。工會將於月底約見公務員事務局，希望暫緩有關安排。



香港郵政持續出現赤字，郵政署早前會指向9月完成試用期的員工，以公務員合約條款續聘兩年，不會沿用長期聘用條款，料約200人受影響。（資料圖片）

香港政府華員會會長蔡冠龍批評香港郵政事前毫無諮詢，衝擊基層員工財政。（賴卓盈攝）

批郵政署事前無諮詢前線 基層員工感徬徨無助

蔡冠龍表示，香港郵政本月17日突然約見將滿試用期的員工，提出他們將不獲長期聘用。僱員須在兩周內決定是否簽署合約，如不簽署將解除僱傭關係。惟他指郵政事前沒任何諮詢，令基層員工感到徬徨無助，「兩年之後點算呢，其實幾乎等同『炒魷』，只係兩年通知期，咁樣做法對郵政改革冇好處。」

他批評，郵政連續8年虧損，今年獲立法會批准撥款46億元，卻要犧牲員工來轉型，是開創惡劣先例，是不負責任行為。他認為郵政應該提出具體轉型方案，而非犧牲基層員工。

蔡冠龍又指，近日有其他部門人員反映，擔心所屬部門效仿有關做法，認為會打擊公務員士氣，令日後招聘更加困難。

促暫緩安排 不鼓勵司法覆核料勝算低

他表示，工會將於月底約見公務員事務局，提出暫緩有關安排。如不獲接納，或會考慮下一步行動，包括遊行遞信等。他指，現階段不鼓勵司法覆核，因為受影響僱員的聘書中，有條款指出如員工表現滿意，「或可」轉為長期聘用。他認為條款令員工勝算降低。