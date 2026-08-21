郵政改合約制｜工會指獲郵政五大承諾 兩年制合約簽署期延至9.17
撰文：董素琛
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香港郵政宣布向9月完成試用期的員工，改以兩年制合約續聘。香港郵政局員工會今（21日）與郵政署長、副署長、公務員事務局及商經局秘書商討，成功爭取五大正面回應及承諾，當中包括將合約簽署期延至9月17日，提供一對一跟進與即時支援等。勞工界立法會議員周小松表示，是次事件將動搖所有試用期公務員，乃至公眾對公務員聘用制度的信心，公務員事務局宜及早作出澄清和解說。
香港郵政局員工會在社交平台Facebook表示，今日聯同兩位立法會議員周小松及林振昇與郵政署長、副署長、公務員事務局及商經局秘書長，進行了深入商討，全面檢討有關30名只獲兩年合約制公務員同事的後續安排。
工會指，局方及署方作出五大回應及承諾包括，將合約簽署期延至9月17日，讓受影響同事有更多時間考慮；提供一對一跟進與即時支援；跨部門優先考慮安置；認真檢視年資及試用期銜接，研究當受影響人員日後有機會轉職至其他部門時，其現有年資及試用期能否順延帶過新部門；彈性處理離職與工作證明。工會表示，會繼續密切跟進事件，確保局方及署方實踐承諾，全力保障人員的權益。
周小松：員工即將失去穩定工作保障 感相當徬徨無助
周小松在Facebook發文，按照公務員聘用制度的慣例，新聘人員若在3年試用期內表現良好，便可「轉正」為常額編制人員。約30名於9月屆滿試用期的人員，卻在服務香港郵政2年11個月，以及所有工作評核達標的情況下，被突然告知未能獲長期聘用。面對即將失去穩定的工作保障，員工感到相當徬徨無助。
他指，會議上表示，政府作為負責任的僱主，縱然未能於郵政署安排常額職位，亦應協調並安排全數受影響員工，轉到其他政府部門作長期聘用；並指出是次事件將動搖所有試用期公務員，乃至公眾對公務員聘用制度的信心，公務員事務局宜及早作出澄清和解說。