郵政改合約制｜工會指獲郵政五大承諾　兩年制合約簽署期延至9.17

香港郵政宣布向9月完成試用期的員工，改以兩年制合約續聘。香港郵政局員工會今（21日）與郵政署長、副署長、公務員事務局及商經局秘書商討，成功爭取五大正面回應及承諾，當中包括將合約簽署期延至9月17日，提供一對一跟進與即時支援等。勞工界立法會議員周小松表示，是次事件將動搖所有試用期公務員，乃至公眾對公務員聘用制度的信心，公務員事務局宜及早作出澄清和解說。



香港郵政局員工會今日聯同兩位立法會議員周小松及林振昇與郵政署長、副署長、公務員事務局同事及商經局秘書長，進行了深入商討（周小松Facebook圖片）

香港郵政局員工會今日聯同兩位立法會議員周小松及林振昇與郵政署長、副署長、公務員事務局同事及商經局秘書長，進行了深入商討（周小松Facebook圖片）

香港郵政局員工會在社交平台Facebook表示，今日聯同兩位立法會議員周小松及林振昇與郵政署長、副署長、公務員事務局及商經局秘書長，進行了深入商討，全面檢討有關30名只獲兩年合約制公務員同事的後續安排。

香港郵政局員工會今日聯同兩位立法會議員周小松及林振昇與郵政署長、副署長、公務員事務局及商經局秘書長，進行了深入商討。（周小松Facebook圖片）

工會指，局方及署方作出五大回應及承諾包括，將合約簽署期延至9月17日，讓受影響同事有更多時間考慮；提供一對一跟進與即時支援；跨部門優先考慮安置；認真檢視年資及試用期銜接，研究當受影響人員日後有機會轉職至其他部門時，其現有年資及試用期能否順延帶過新部門；彈性處理離職與工作證明。工會表示，會繼續密切跟進事件，確保局方及署方實踐承諾，全力保障人員的權益。

周小松：員工即將失去穩定工作保障 感相當徬徨無助

周小松在Facebook發文，按照公務員聘用制度的慣例，新聘人員若在3年試用期內表現良好，便可「轉正」為常額編制人員。約30名於9月屆滿試用期的人員，卻在服務香港郵政2年11個月，以及所有工作評核達標的情況下，被突然告知未能獲長期聘用。面對即將失去穩定的工作保障，員工感到相當徬徨無助。

他指，會議上表示，政府作為負責任的僱主，縱然未能於郵政署安排常額職位，亦應協調並安排全數受影響員工，轉到其他政府部門作長期聘用；並指出是次事件將動搖所有試用期公務員，乃至公眾對公務員聘用制度的信心，公務員事務局宜及早作出澄清和解說。