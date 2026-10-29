宏福苑報告｜屋宇署、ICU六大缺失　監管鬆散、執行不力令人不安

政府周四 （10月29日）公布獨立委員會提交的大埔宏福苑火災調查報告，報告點名屋宇署及房屋局獨立審查組（ICU）有六大缺失，作為主要負責監督大維修工程的部門，無妥善履行監督職責、過於依賴專業人士誠信、監管制度鬆散、缺乏危機意識等，涉系統性及多層次問題。兩部門明知專業人士與註冊承建商之間有潛在合謀風險，卻無任何有效監管，「容許這樣鬆散的工程監管制度存在，實在令人不安」。

報告又指，ICU無妥為處理投訴和調查，亦無妥善及認真地履行規管職責，應負上較大責任。如職員嚴肅看待其職責，有可能已消除宏福苑的部份火警危險，減少罹難人數。



【大埔宏福苑火災・專頁】

政府周四 （29日）公布獨立委員會提交的大埔宏福苑火災調查報告。（勞顯亮攝）

宏福苑火災調查報告的第十一章，分析了政府部門對宏福苑大維修工程火警風險的監管責任和承擔，其中一章節重點分析屋宇署及房屋局獨立審查組（ICU）的責任。

屋宇署負責規管建築工程監管制度及進行樓宇維修的專業人士；房屋局常任秘書長辦公室轄下的ICU則獲授權力，負責監督宏福苑及其他資助樓宇的工程。獨立委員會認為，應一併考慮屋宇署及ICU的責任。

報告指，委員會審慎考慮證據後，認為屋宇署及ICU作為主要負責監督宏福苑工程施工部門，在確保工程安全方面未能妥善履行監督職責，提出系統性及多層次問題的六大缺失。當中大部份缺失為兩部門的共同責任，部份ICU需負全責。

一. 設計監管制度過於依賴專業人士誠信

二. 設計監管制度未切實注意地盤的火警風險及悲劇後果

三. 未確保樓宇外牆使用的「臨時建築物料」受到足夠規管

四. 未有妥為處理投訴和就投訴進行適當調查

五. 未有在運作層面上妥善及認真地履行規管職責

六. 兩部門之間未在執行規管制度方面保持良好協調，以及屋宇署未妥善審核ICU工作



房屋局獨立審查組高級屋宇保養測量師古小平。（資料圖片／梁鵬威攝）

監管不力 無實地巡查

宏福苑工程施工期間，鴻毅、項目顧問及註冊檢驗人員吳躍及註冊承建商宏業，分別曾批准和採用不安全的建築工序及建築物料，包括使用不具阻燃特性的棚網及帆布、在逃生樓梯間開設生口，以及使用發泡膠板遮蓋住宅單位的窗戶，導致火勢迅速蔓延。

報告指，不論是在強制驗樓計劃抑或小型工程監管的規管制度下，除非有投訴，否則規管部門不會實地巡查，令違規情況無被發現，錯失消除宏福苑地盤相關火警危險的機會。

時任房屋局獨立審查組總監劉輔國。（資料圖片／湯致遠攝）

火災發生前，強制驗樓計劃及小型工程的工程監管程序的設計上，只要求註冊檢驗人員及註冊承建商在工程後呈交通知書或工程文件，而監管部門只會檢視文件、抽查文件是否齊全，只有一小部份會實地巡查。

除非接獲投訴，否則部門不會進行實地巡查以確保樓宇維修工程期間的安全，委員會認為「這是完全不能接受的重大制度缺失」。

2024年9月，大埔宏福苑第一批封窗發泡膠送抵屋苑，包裝顯示聲稱是德國牌子「塔普菲」的「CO2生態健康地暖板」。該德國公司正確拼寫是「TAPFER」，包裝印錯成為「TAPEER」。（宏福苑居民提供）

監管鬆散 工程註冊人員去世兩年始揭事件

在火災前的監管制度下，ICU甚或屋宇署都無機制妥為監督註冊檢驗人員的工作。報告指，最初指定負責宏福苑樓宇維修項目的註冊檢驗人員沈鉅忠於2022年7月去世，但ICU直至2024年9月在處理一宗投訴時，才得悉此事。

委員會形容監管制度如此鬆散，出現有關情況「並不會令人感到十分驚訝」，形容整個規管制度形同虛設。

此外，監管部門在樓宇維修工程施工期間無進行任何實地巡查，欠缺有效機制妥為監督註冊檢驗人員的工作。

2024年9月13日，大埔宏福苑居民實測第一批封窗發泡膠，證實燒得着，但上載fb群組後，得不到承建商、政府部門的關注。（宏福苑居民交流群組facebook）

明知有害群之馬仍無有效監管：令人不安

屋宇署及ICU的人員均是豐富經驗的建築專業人士，但在聽證會上，兩部門的證人承認，在建築業界中有「害群之馬」。報告指，兩部門明知訂明建築專業人士與註冊承建商之間有潛在合謀風險，但仍把居民安全交由這些人負責，完全沒有任何有效監管，容許這樣鬆散的工程監管制度存在，「實在令人不安」。

屋宇署助理署長張玉清。（資料圖片／湯致遠攝）

執法機構就研訊提交的報告、媒體報道亦有廣泛提及工程圍標、牽涉三合會、樓宇維修保養業界顧問行為等議題，因此規管部門無任何藉口採取如此寬鬆的做法，而無審視制度的成效。

此外，透過採用該等建築工程監管制度，規管部門實際上把監督建築專業人士的責任，加諸缺專業知識的居民身上。報告舉例指，居民在樓梯間看見生口，未必知道是有火警危險的做法，從而投訴。報告批評，ICU不應把其監管職能轉授予一般居民。

2025年12月5日，大埔宏福苑大火災後，可看到燒焦的走火後樓梯，有密封窗被改成開洞的木窗。（翁鈺輝攝）

ICU應承擔較大責任

報告總結指，屋宇署及ICU缺乏危機意識、規管疏漏、系統性盲點及執行不力，造成缺失。監管制度的設計、屋宇署與ICU協調不善等四方面的缺失，兩部門應共同承擔責任。

ICU獲授權監管宏福苑建築工程，未妥為處理投訴和調查、未在實際運作上妥善及認真地履行規管職責兩方面，應負全責，在整件事件中比起屋宇署亦應負上較大責任。委員會指，儘管規管制度存在漏洞及不足，若ICU人員嚴肅看待其職責，考慮到地盤火警可能引致的後果，可能已消除宏福苑的部份火警危險，一旦發生火警時至少會減少罹難人數。

2025年11月26日，大埔宏福苑五級火警。下午約16:01，C座宏新閣火勢突然加大，一分鐘內火光沖天。（林振華攝）

房屋局獨立審查組高級屋宇保養測量師容兆倫。（資料圖片／黃偉民攝）

屋宇署前高級屋宇測量師謝錦明。（資料圖片／湯致遠攝）

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