宏福苑火災｜李家超追究四部門失職公務員　三個月內調查監督責任

宏福苑火災調查報告今日（29日）出爐，其中一個焦點是政治問責及行政問責。政治責任方面，房屋局局長何永賢請辭。行政問責方面，特首李家超點名四個部門涉失職，包括房屋署ICU、屋宇署、消防處及勞工處，將追究公務員的個人責任，包括監督火警風險責任與承擔不足，公務員敍用委員會料三個月內完成調查。



行政長官李家超及相關官員10月29日公布大埔宏福苑火災獨立委員會報告相關事宜。（勞顯亮攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（香港01攝）

刑事追責：警方、廉署起訴7人及2間公司

李家超率領多名高層官員會見傳媒，率領司局長官員鞠躬道歉，作為政府之首代表特區政府向災民及廣大市民道歉。他之後隨即交代宏福苑火災追究責任工作。

刑事追究責任方面，李家超指至今警方及廉署起訴7人及2間公司，涉及共25項控罪，誤殺、串謀詐騙、妨礙司法公正等，勞工處向涉事承建商、工程顧問等，提出25項檢控，涉嫌違反職安健法例，屋宇署向4人、2間公司提出合共259項控罪，包括使用不合規物料等，消防處向1人及2間公司提出合共12項檢控，包括涉嫌違反消防裝置及設備罪行。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（林彥汛攝）

行政問責：追究四部門失職公務員 三個月內調查監督責任

行政追責方面，李家超表示，獨立委員會報告指出政府有關部門，包括房屋署ICU、屋宇署、消防處及勞工處監督相關火警風險責任承擔有不足及缺失，決定啟動部門首長責任制下的行政責任兩級調查機制，根據《公務員敍用委員會(調查)規例》第93B章，轉介公務員敍用委員會調查，三個月內完成。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（林彥汛攝）

針對監督火警風險責任、承擔不足 三個月內完成調查

李家超表示，調查職能針對獨立委員會報告指出，監督與宏福苑工程相關火警風險責任與承擔有不足的部門，包括房屋署ICU、屋宇署、消防處及勞工處，圍繞有關人員的個人責任展開搜證調查，研判有否失職、有否違反相關部門規定，及有否違反公務員守則與相關規定。按搜集的證據與事實，針對不足或缺失人員，按相關部門規定及/或規例、公務人員管理命令、公務人員紀律規例等，就政府應考慮採取的紀律行動及行政處分提出建議。