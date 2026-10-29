山頂光影匯煞停　政府稱再無迫切需要推展項目　旅發局將拆除裝置

旅發局擬在推行的「山頂光影匯」項目，近日引起山頂居民反對，其後停工至今。旅遊事務署及旅發局今日（29日）向區議會提交文件，提到旅發局曾考慮將原先分散在沿線的10個景點減至7個，將原定長達一年的推行期，縮短至明年2月底，並擬將用作懸掛燈具的樹木數量，由原來計劃的52棵減至約24棵。

文件又提到，該項目原意是為傳統景點注入新元素，吸引旅客重訪及延長留港時間，因此政府在綜合考慮地區意見、項目經調整後的預期成效，以及現有和即將推出的旅遊活動，認為再無迫切需要推展項目，旅發局將盡快拆除裝置。



旅遊事務專員陳慧欣10月27日聯同旅發局代表與十多位中西區區議員到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。（文體旅局FB）

旅遊事務署：10月得悉有議員及居民表達意見後已立即研究修訂方案

政府今年初公布，「幻彩詠香江」已完成歷史任務，預料旅發局下半年推出「山頂光影匯」，主要配合大型節慶活動。近日當局在山頂盧吉道及夏力道一帶進行光影設施裝置工程，引起山頂居民反對，其後停工至今。

旅遊事務署及旅發局今日（29日）向中西區區議會提交文件，匯報「山頂光影匯」最新情況。文件指出，政府及旅發局在10月份得悉有議員及居民表達意見後，已立即研究修訂方案，以及從速處理議員認為有需要調整的地方。

旅遊事務專員陳慧欣10月27日聯同旅發局代表與十多位中西區區議員到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。（文體旅局FB）

旅發局曾計劃縮減推行時間 由1年縮短至明年2月底

文件提到，旅發局曾考慮將原先分散在沿線的10個景點減至7個，將原定長達一年的推行期，縮短至明年2月底；擬將用作懸掛燈具的樹木數量，由原來計劃的52棵減至約24棵，並移除部份燈具，其餘燈具則轉移至附近的燈柱或樹腳旁，相關移除工作已陸續展開。

此外，旅發局為回應居民對休憩空間的關注，已陸續移除設於夏力道入口的燈光裝置、所有設於夏力道健身站與高西郊遊區草地位置的燈組，並安排修復相關草地，恢復休憩空間的原貌，以盡快重新開放。

旅遊事務專員陳慧欣10月27日聯同旅發局代表與十多位中西區區議員到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。（文體旅局FB）

政府稱綜合考慮包括經調整後預期成效後 不會繼續進行

文件又指，該項目的原意是為傳統景點注入新元素，吸引旅客重訪及延長留港時間，而隨着不同類型的國際大型演唱會、體育及文化盛事，以及中西節慶活動在香港舉行，旅客已有更多元化的選擇，年底節慶活動包括香港繽紛冬日巡禮、香港跨年倒數、新春國際匯演之夜等即將陸續舉行，政府及業界也在積極推出具香港特色的主題旅遊產品及路線，涵蓋電影、美食等不同主題，持續豐富旅客體驗。

因此綜合考慮地區意見、項目經調整後的預期成效，以及現有和即將推出的旅遊活動，政府認為再無迫切需要推展項目，故此決定不會繼續進行，旅發局會盡快拆除所有相關裝置，並全面修復受影響的地方，以盡快恢復原貌。