山頂光影匯惹議　旅遊事務專員續安排議員實地視察　採取改善措施

旅發局原定於山頂盧吉道及夏力道一帶推出「山頂光影匯」燈影表演項目，但因設施及環境生態等問題，引發山頂居民及行山客反對。有網民稱今午（24日）3時許發現盧吉道涼亭附近一部投影器已被拆走。



文體旅局表示，旅發局一直就燈具裝置方式諮詢專業樹藝師意見，並採取適當的保護措施，當局會繼續安排不同議員實地視察，聽取更多意見，亦會就相關建議進行即時改善措施，釋除社會疑慮。



有網民今（24日）稱發現盧吉道涼亭附近一部投影器已被拆走。（Joe Lam／西環變幻時FB圖片）

山頂光影項目原定配合11至12月舉行「香港繽紛冬日巡禮」的光影匯演推出，取代「幻彩詠香江」，惟近日惹來居民及行山人士反對。立法會議員陳家珮早前去信文體旅局，建議終止光影項目，並解釋裝置山徑原本自然清幽的視覺感觀造成嚴重負面影響，也存在安全及交通隱患。

文體旅局今日在社交平台發文稱，旅遊事務專員陳慧欣聯同旅發局代表，分別與陳家珮及中西區區議員楊哲安實地視察，講解項目理念，以及設計如何因應附近居民意見和周邊環境作出調整。

局方指，兩名議員提出多項改善建議，局方亦趁機向陳家珮解釋，當局同樣重視保護自然環境，而旅發局一直有就燈具裝置方式諮詢專業樹藝師的意見，並採取適當的保護措施。

有市民10月11日在太平山頂晨運徑發現增設了旅發局燈影效果項目相關設備。（daisyl.accessories@Threads）

楊哲安建議盡可能將樹木的燈具裝置轉移到附近燈柱，盡量減低對樹木影響，他亦建議當局在諮詢區議會前，先安排議員實地預覽，以了解實際的燈影效果。

文體旅局表示，會繼續安排不同議員實地視察，聽取更多意見，亦會就相關建議進行即時改善措施，釋除社會疑慮。局方會盡量平衡旅遊效益，地區實際情況和居民觀感，以及生態環境；亦會繼續與中西區區議會保持緊密溝通，務求早日完善項目。