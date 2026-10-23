山頂光影滙｜旅遊事務專員偕議員實地視察　優化方案下月交區議會

香港旅遊發展局擬於山頂盧吉道及夏力道一帶推出的「山頂光影匯」燈影表演項目，近日因設施佔用空間及環境生態等問題引發地區居民及市民關注。旅遊事務署派專員與旅發局代表，今日（23日）聯同立法會及區議會代表前往實地視察，並承諾將於下月向中西區區議會提交優化方案。



旅遊事務署派專員與旅發局代表，今日（23日）聯同立法會及區議會代表前往太平山頂視察。（文化體育及旅遊局Facebook）

議員倡減少部份地點燈飾數量、懸掛位置和安裝方式

旅遊事務專員張趙凱渝今日與旅發局代表，及立法會議員陳學鋒及中西區區議員施永泰，前往山頂盧吉道及夏力道現場進行實地考察。當局指，旅發局沿途向議員詳細說明項目的設計理念，並介紹如何因應周邊自然環境及居民意見進行調整。

視察期間，兩名議員亦就項目的燈具佈局提出多項改善建議，包括移除佔用休憩空間的地面燈具、減少部份地點的燈飾數量，以及調整燈具的懸掛位置與安裝方式，以盡量減低對景觀及環境的干擾。

旅遊事務專員張趙凱渝與旅發局代表，及立法會議員陳學鋒及中西區區議員施永泰，前往山頂盧吉道及夏力道現場進行實地考察。（文化體育及旅遊局Facebook）

旅遊事務專員張趙凱渝與旅發局代表，及立法會議員陳學鋒及中西區區議員施永泰，前往山頂盧吉道及夏力道現場進行實地考察。（文化體育及旅遊局Facebook）

當局表示非常重視議員及當區居民的意見，未來數天將繼續邀請不同議員進行現場考察，承諾會盡快處理能夠即時執行的改善措施，以實際行動消除公眾疑慮。此外，旅遊事務署與旅發局預計於下月正式向中西區區議會提交優化後的方案，廣泛諮詢區議員意見。

「山頂光影匯」原定配合下半年的大型旅遊推廣活動推出，帶動旅遊效益。然而，項目於盧吉道及夏力道步行徑展開工程後，引起部分山頂居民、山友及環保界人士疑慮，擔心工程破壞自然生態及影響步行體驗。

旅遊事務專員張趙凱渝與旅發局代表，及立法會議員陳學鋒及中西區區議員施永泰，前往山頂盧吉道及夏力道現場進行實地考察。（文化體育及旅遊局Facebook）

旅遊事務專員張趙凱渝與旅發局代表，及立法會議員陳學鋒及中西區區議員施永泰，前往山頂盧吉道及夏力道現場進行實地考察。（文化體育及旅遊局Facebook）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前表示，項目初衷是希望為著名景點帶來新意，政府非常重視各方聲音，正認真聽取意見並檢視調整。旅遊事務署亦強調，在推動旅遊項目的同時，必須在旅遊效益、地區實際情況、居民觀感及生態環境之間取得最佳平衡，未來會持續與中西區區議會保持緊密溝通，務求讓市民與旅客共享項目效益。