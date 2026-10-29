宏福苑報告｜對宏業、鴻毅作最嚴厲譴責　點名高層為「罪魁禍首」

政府周四 （10月29日）公布獨立委員會提交的大埔宏福苑火災調查報告，委員會對大維修工程總承辦商「宏業」及工程顧問「鴻毅」作出「最嚴厲的譴責」，羅列出多項過失，指兩公司敷衍塞責，懷疑造假。報告又指，宏業向委員會提交的棚網測試影片，不包括10秒續燃時間的部份，與獨立審查組提交的不符，形容行為「令人震驚」。

報告總結指，兩公司蓄意在多方面敷衍塞責，完全罔顧居民生命安全，辜負信任，釀成香港史上其中一宗「最具毀滅性的火災」，點名公司及其管理人員侯華建、何建業、黃俠然、吳躍等人，是導致大火中多人無辜喪生的罪魁禍首。



【大埔宏福苑火災・專頁】

政府周四 （29日）公布獨立委員會提交的大埔宏福苑火災調查報告。（勞顯亮攝）

火災調查報告第十章分析宏福苑工程承辦商的責任，包括了大維修工程總承辦商「宏業」及工程顧問「鴻毅」。章節開首已形容兩公司在事件中屬核心角色，負有整體責任，毫無疑問是罪魁禍首，須為造成火災慘劇和嚴重傷亡負責。

報告又指，有證據清楚顯示兩公司在多方面敷衍塞責，又有承辦商及註冊專業人士持續以欺瞞手段，向各規管部門隱瞞相關行為，「理應受到委員會最嚴厲的譴責」。

大埔宏福苑大火後，大廈維修承建商宏業建築工程公司被捕董事侯華建（戴口罩者）2026年12月22日首度現身。（資料圖片 / 陳萃屏攝）

敷衍塞責 懷疑造假

宏業採購非阻燃棚網、在樓梯間開設生口方便工人、未能妥善清理在棚架及平台堆積的可燃物、在窗戶上鋪設明知易燃的發泡膠板，及未能有效阻止工人持續在地盤吸煙等多項過失，而鴻毅從無作出干預。

宏業建築工程公司位於新蒲崗的寫字樓。（資料圖片／黃偉民攝）

宏業曾出示疑偽造的阻燃證書，更就不同批次的棚網向規管部門重複提供同一張證書。公司提前獲通知房屋局獨立審查組擬在巡查期間測試棚網後，匆忙訂購115張合規安全網，企圖蒙混過關。

鴻毅向獨立審查組稱，註冊檢驗人員沈鉅忠去世後，吳躍隨即接任，但吳躍實際上無做過任何工作，只是充當橡皮圖章在法定表格上簽名，僅為取得報酬而借出其註冊身份。

大埔宏福苑大維修項目工程顧問「鴻毅建築師有限公司」。（資料圖片／林振華攝）

物料、生口、關火警系統 宏業及鴻毅有重大責任

報告指，使用多種臨時建築物料及防護措施、開設臨時生口，以及關閉火警警報系統是否恰當等問題上，宏業及鴻毅要承擔重大責任，有過失及欺瞞行為。

宏福苑新法團管委會上任後，曾八幢樓宇同設棚架及鋪棚網或構成消防安全風險由，要求分三期施工，但宏業以各項成本及人手問題藉詞拒絕，委員會認為「藉口完全站不住腳」。

有宏福苑居民在大火前的大維修期間，拍攝到工人在棚架上吸煙。（Threads @jackyyy0728）

煙蒂為最可能起火原因 敷衍應對居民投訴

施工期間，法團及居民曾投訴有工人在地盤內吸煙，並附上照片及影片，宏業及鴻毅知悉事件但未有監察和阻止工人在地盤，訂立的違規吸煙罰則亦未獲有效執行，令投訴石沉大海。報告指出，專家證詞顯示火災可能是由點燃的煙蒂引起，是最可能的起火原因，吸煙問題甚為關鍵。

火災發生前，宏福苑宏昌閣部分後樓梯的窗戶，已更換成新的密封窗。（受訪者提供）

宏業董事何建業的證人供詞稱，從無對吸煙問題視若無睹，稱管理地盤困難，但委員會認為，宏福苑吸煙情況普遍，何建業的片面之詞無非是口頭上針對火警風險的敷衍應對。

報告又指，有證據確立宏業及鴻毅未有確保工人接受培訓，在發現火警時即時通報，亦無清理在棚架及平台堆積的可燃物。

呈交棚網測試片段刪10秒續燃 報告：令人震驚

委會認為，兩公司在使用棚網、塑膠帆布、發泡膠板等臨時建築物料及防護措施有過失。

獨立審查組曾於2024年10月檢查宏福苑一幢樓宇屋頂及地面的棚網，部份棚網被打火機點燃15 秒後起火並持續燃燒10秒，直至有人吹熄，和相關的阻燃證書上零秒續燃的資訊不符，但宏業及鴻毅無任何跟進行動，宏業、法團及置邦向委員會提交的測試影片更不包括10秒續燃時間的部份，委員會形容行為「令人震驚」。

2025年颱風襲港後，宏業及鴻毅為節省成本，採購非阻燃棚網替代受損棚網，報告形容是蓄意作出罔顧居民安全的決定。

2024年9月13日，大埔宏福苑居民實測第一批封窗發泡膠，證實燒得着，但上載fb群組後，得不到承建商、政府部門的關注。（宏福苑居民交流群組facebook）

早知發泡膠板封窗有風險

另外，鴻毅簽署信函，批准宏業使用易燃發泡膠板封窗，無提出任何措施減低火災風險。在樓梯間違例開設生口亦是重大問題。前法團主席鄧國權曾就生口問題向兩公司查詢，委員會認為反映兩公司在初期便已知悉火警風險，「一個連自認是外行人都能察覺得到的風險，卻未有得到專業人士處理」。

針對關閉火警警報系統及消防栓， 委員會認為宏業、鴻毅和消防承辦商亦應承擔責任，鴻毅未阻止不負責任的安排，未盡監管責任。

「鴻毅建築師」黃俠然被廉署拘捕。（資料圖片／蔡正邦攝）

報告：兩公司及高層是罪魁禍首

報告總結指，宏業及鴻毅應受到委員會最嚴厲的批評，認為研訊中呈交的證據清楚顯示，兩公司蓄意在多方面敷衍塞責，完全罔顧居民生命安全，辜負信任。

兩公司明知火災風險，仍無視所有投訴及安全隱患，釀成香港史上其中一宗「最具毀滅性的火災」。報告點名兩公司及其管理人員侯華建、何建業、黃俠然、吳躍等人是導致大火中多人無辜喪生的罪魁禍首。

【大埔宏福苑火災・專頁】