美酒佳餚巡禮｜首晚氣氛熾熱 少女「小惡魔」深夜直落蘭桂坊盡興
撰文：洪戩昊
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「香港美酒佳餚巡禮2026」今日（29日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行，晚上氣氛相當熱鬧，人流暢旺，不少市民一身萬聖節打扮進場。其中洪小姐化身《戀上換裝娃娃》的女主角喜多川海夢，以其小惡魔造型入場，又稱由今日起至萬聖節晚上，將會以萬聖節裝扮四處活動，例如今晚將轉中環蘭桂坊繼續消遣。
更多現場情況：
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「香港美酒佳餚巡禮2026」今晚7時半正式開放予公眾入場，記者目測愈夜愈多人，氣氛熾熱，大部份入場人士為本地居民。
市民首次進場讚體驗好 對場內開設多間食檔感到滿意
首次到美酒佳餚巡禮的陳先生表示，受朋友邀請而來，原本以為現場擠逼，惟入場後發現體驗比想像好，未至於水洩不通。由於他不太喜歡喝酒，所以主要目的是品嚐海鮮，因此對場內開設多間食檔感到滿意。
在港實習韓國女生最難忘加拿大冰酒
活動也成功吸引外籍人士，金小姐是一名在港實習的韓國學生，因獲老闆贈送門票而到場。她表示，先購買了含8張品味券的品味證，其後再增購5張品味券，最難忘的是加拿大冰酒，又讚揚味道相當好。
有市民Cosplay小惡魔 今晚直踩蘭桂坊繼續慶祝萬聖節
臨近萬聖節，部份市民一身萬聖節裝扮，其中首次到場的洪小姐化身成小惡魔，造型來自日本漫畫《戀上換裝娃娃》的女主角喜多川海夢。
洪小姐認為，惡魔元素符合萬聖節主題，又指現場氣氛不錯，稍後將轉往中環蘭桂坊繼續消遣，又稱將一連三晚以萬聖節裝扮四處活動。