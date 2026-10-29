美酒佳餚巡禮｜首晚氣氛熾熱　少女「小惡魔」深夜直落蘭桂坊盡興

「香港美酒佳餚巡禮2026」今日（29日）起一連四日在中環海濱活動空間舉行，晚上氣氛相當熱鬧，人流暢旺，不少市民一身萬聖節打扮進場。其中洪小姐化身《戀上換裝娃娃》的女主角喜多川海夢，以其小惡魔造型入場，又稱由今日起至萬聖節晚上，將會以萬聖節裝扮四處活動，例如今晚將轉中環蘭桂坊繼續消遣。



「香港美酒佳餚巡禮2026」今日起一連四日在中環海濱活動空間舉行，晚上氣氛相當熱鬧，人流暢旺。（湯致遠攝）

「香港美酒佳餚巡禮2026」由10月29日起，一連四日在中環海濱活動空間舉行，晚上氣氛熱鬧，人流暢旺。（湯致遠攝）

「香港美酒佳餚巡禮2026」由10月29日起，一連四日在中環海濱活動空間舉行，晚上氣氛熱鬧，人流暢旺。（湯致遠攝）

洪小姐（右）打扮成《戀上換裝娃娃》女主角喜多川海夢的小惡魔造型進場。（湯致遠攝）

更多現場情況：



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「香港美酒佳餚巡禮2026」今晚7時半正式開放予公眾入場，記者目測愈夜愈多人，氣氛熾熱，大部份入場人士為本地居民。

大會在晚上6時舉行開幕儀式，為活動揭開序幕。（湯致遠攝）

歌手馮允謙在開幕儀式載歌載舞。（湯致遠攝）

歌手馮允謙在開幕儀式載歌載舞。（湯致遠攝）

市民首次進場讚體驗好 對場內開設多間食檔感到滿意

首次到美酒佳餚巡禮的陳先生表示，受朋友邀請而來，原本以為現場擠逼，惟入場後發現體驗比想像好，未至於水洩不通。由於他不太喜歡喝酒，所以主要目的是品嚐海鮮，因此對場內開設多間食檔感到滿意。

首先到場的陳先生（左）主要目的是品嚐海鮮，他對場內開設多間食檔感到滿意。（湯致遠攝）

在港實習韓國女生最難忘加拿大冰酒

活動也成功吸引外籍人士，金小姐是一名在港實習的韓國學生，因獲老闆贈送門票而到場。她表示，先購買了含8張品味券的品味證，其後再增購5張品味券，最難忘的是加拿大冰酒，又讚揚味道相當好。

金小姐（左）最難忘的是加拿大冰酒，讚揚味道相當好。（湯致遠攝）

金小姐（左）最難忘的是加拿大冰酒，讚揚味道相當好。（湯致遠攝）

有市民Cosplay小惡魔 今晚直踩蘭桂坊繼續慶祝萬聖節

臨近萬聖節，部份市民一身萬聖節裝扮，其中首次到場的洪小姐化身成小惡魔，造型來自日本漫畫《戀上換裝娃娃》的女主角喜多川海夢。

洪小姐認為，惡魔元素符合萬聖節主題，又指現場氣氛不錯，稍後將轉往中環蘭桂坊繼續消遣，又稱將一連三晚以萬聖節裝扮四處活動。