宏福苑｜政府曾拒設機構監管大維修　黃偉綸認有不足信賴專業人士

宏福苑火災揭示樓宇大維修圍標問題，政府昨日公布成立「樓宇維修支援及服務局」，早於2015年，已經有聲音建議成立獨立機構監管樓宇維修，當時發展局稱並不適宜。



被問到政府是否「後知後覺」，當初是否應及早設立，曾任發展局長的財政司副司長黃偉綸表示，就小型工程監管制度，承認「依家睇番係唔足夠」，過往制度好依靠對專業人士的信賴，如今專業人士當中有一定害群之馬，要調整平衡，既要善用他們專業知識，亦要有強而有力的規管去主導。



依隨唔同歷史時空，係嗰時做嘅決定，依家睇番轉頭，有時話如果當時咁做就更好? 有時歷史事實唔係咁樣走。 黃偉綸

黃偉綸表示，過往制度依靠對專業人士的信賴，確有不足之處。(梁鵬威攝)

當庠設獨立監管機構更好？黃偉綸：有時歷史事實唔係咁走

兼任署理房屋局局長黃偉綸表示，小型工程監管制度自2012年推行，形容當時政策屬一個提升，「由無王管到一定方法程序」，又指「多年經驗唔係無調整」，「依隨唔同歷史時空，係嗰時做嘅決定，依家睇番轉頭，有時話如果當時咁做就更好? 有時歷史事實唔係咁樣走。」

到今天，發覺的而且確專業人士當中係有一定害群之馬。 黃偉綸

不過，黃偉綸承認，回望制度確有不足之處，過往制度好依靠對專業人員的信賴，「到今天，發覺的而且確專業人士當中係有一定害群之馬。」他認為政府汲取教訓，要調整平衡，既要善用他們專業知識，亦要有強而有力規管去主導。

政府將成立「樓宇維修支援及服務局」，發展局局長甯漢豪今日（30日）在記者會上簡介指，服務局屬非法定組織，會為需進行樓宇維修工程的業主提供招標、評標，施工監察等服務，料日後每戶收費需數千元。（梁鵬威攝）

甯漢豪稱當年對運作模式有保留

對於當年是否應成立「獨立維修局」，發展局局長甯漢豪則表示，坊間的建議是由該局包覽法例規管和支援工作，但既支援又執法的職能「會有矛盾」，強調是對這個運作模式有保留。她指，今次新成立的「樓宇維修支援及服務局」，是一個獨立機構集中做支援，規管當局是屋宇署，既可相輔相成，又有制衡作用，而執法交由政府部門負責。