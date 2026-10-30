宏福苑問責｜田北辰：政治問責未符期望　其他局長應多交代

宏福苑火災調查報告公開，同時展開行政問責40至50人，以及政治問責房屋局局長何永賢。實政圓桌立法會議員田北辰表示，今次政治問責的處理未能符合社會期望，既然調查報告指出四個部門都有不足及缺失，即使責任輕重有別，其他相關政策局的政治官員，如果毋須離任，「係咪亦應該有相應嘅問責交代？」他認為，政治問責制度值得檢討，「喺道歉同免職之間，係咪應該加入更多有層次、反映責任輕重嘅處分？」他說市民需要見到清楚、具體及與事件嚴重程度相稱的責任承擔。



2026年10月29日，宏福苑大火獨立委員會報告公開，行政長官李家超率領多名司局長見記者。（黃寶瑩攝）

田北辰在社交平台拍片表示，支持政府推動制度及法例改革，包括成立「樓宇維修支援及服務局」，當中最重要是「及服務局」這四字，還有協助業主代辦工程監督顧問及承建商招標、評標，再按評分推薦標書，交由業主選擇，換言之是完全「洗濕咗頭，上晒身」。他說新機構亦會檢視監督顧問嘅工作及定期進度報告，為業主提供更實在的支援。他形容政府對工程嘅監管，由報備轉向更主動嘅審批、監督，這些一早便要這樣做，他亦認同。

實政圓桌召集人、立法會議員田北辰。（廖雁雄攝）

至於將圍標刑事化，田北辰全力支持，但認為方向正確力度不足，罰則應該再加重。當中最高監禁10年、罰款1,000萬元、違法所得商業得益3倍，或違法期間每年本地營業額的50%。他認為罰則一定要達到最高阻嚇力，所以建議將最高監禁提高至20年；罰款則提高至2,000萬元、違法所得商業得益的5倍，或者違法期間每年本地營業額的100%，三者以較高者為準。另外，他希望法庭會以最嚴重罪行標準判刑，證明這些罪行關乎人命，不要輕判。

實政圓桌召集人、立法會議員田北辰。（黃浩謙攝）

至於行政問責，政府啟動部門首長責任制下嘅調查機制，由公務員敘用委員會調查相關人員有否失職、違反部門規定或者公務員守則，再提出紀律或行政處分建議。調查目標三個月內完成，範圍可以涵蓋部門首長及任何職級。如果發現涉嫌犯罪，就可以轉交執法機關。田北辰指支持這個安排，部門首長責任制本來就應該在這些情況下發揮作用，引述坊間很多聲音指等候10個月後，為何又要等多3個月，呼籲大家明白公務員沒有任期，料一直都會留任，「等多3個月都冇乜分別。如果喺未有報告出嚟前就去做調查同決定，咁就似乎有啲唔公道。」