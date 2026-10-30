宏福苑問責｜黃偉綸、甯漢豪今早見傳媒發言　兩人先後親口再道歉

大埔宏福苑火災調查報告周四（29日）出爐，特區政府今日（30日）舉行專題記者會進一步闡述改革措施，財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸及發展局局長甯漢豪在記者會開場發言時，先後再就大埔宏福苑火災道歉。



財政司副司長兼署理房屋局局長黃偉綸（右）及發展局局長甯漢豪（左）在記者會開場發言時，先後再就大埔宏福苑火災道歉。（林彥汛攝）

行政長官李家超周四（29日）率領7名官員會見傳媒時，包括3名司長、財政司副司長黃偉綸、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡及發展局局長甯漢豪，一同起身鞠躬道歉，其後黃偉綸及甯漢豪發言時，未再有就事件問責回應。

至今早政府再舉行記者會，進一步交代宏福苑大火後，政府改革樓宇維修監管制度和支援詳情，黃偉綸及甯漢豪二人出席記者會發言時，各自為宏福苑火災帶來對災民的悲痛和社會哀傷而致歉。

發展局局長甯漢豪10月30日早上出席記者會發言時，為宏福苑火災致歉。（林彥汛攝）

財政司副司長兼署理房屋局長黃偉綸10月30日出席記者會發言時，各宏福苑火災帶來對災民的悲痛和社會哀傷道歉。（林彥汛攝）

2025年11月27日晚，大埔宏福苑五級大火仍未救熄，仍有單位內火光熊熊。（資料圖片/梁鵬威攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。特首李家超率領7名官員就宏福苑事件鞠躬道歉，包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（資料圖片/黄寶瑩攝）

【大埔宏福苑火災・專頁】

特首李家超周四下午在記者會中表示，將會就樓宇維修推行全面改革，當中包括成立樓宇維修支援及服務局、改革屋宇署架構、建立中央數據系統並改革投訴機制，並成立監導委員會確保落實工作。

2025年12月5日，大埔宏福苑大火災後，可看到燒焦的走火後樓梯，有密封窗被改成開洞的木窗。（資料圖片/翁鈺輝攝）

2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片/夏家朗攝）