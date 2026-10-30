網約車平台牌照共接8份申請　包括Uber、滴滴、TADA及高德地圖等

網約車服務牌照（平台牌照）申請今午（30日）結束。運輸署表示，申請期內共收到8份申請，業界反應積極，評審委員會將會向運輸署署長提交建議，以期在今年內公布合資格平台的名單。

根據相關已交申請平台的公布，內地網約車龍頭滴滴、高德地圖、新加坡網約車平台TADA及Uber已先後遞交申請。

運輸署表示，評審範圍包括網約車車隊管理、預約平台服務、開展服務計劃、服務承諾、顧客服務、營運網約車平台服務經驗、財政能力和資金投入、落實盡職審查以確保車主和司機符合「人車綁定」要求。



內地網約車龍頭滴滴派代表向運輸署遞交網約車服務牌照申請。（滴滴提供相片）

評審委員會將會向運輸署提交建議 今年內公布合資格平台名單

運輸署表示，由運輸及物流局、數字政策辦公室及運輸署代表組成的評審委員會將詳細評審收到的申請，評審範圍包括網約車車隊管理、預約平台服務、開展服務計劃、服務承諾、顧客服務、營運網約車平台服務經驗、財政能力和資金投入、落實盡職審查以確保車主和司機符合「人車綁定」要求，以及鼓勵旗下網約車司機提供更多網約車行程等具體計劃。評審委員會將會向運輸署署長提交建議，以期在今年內公布合資格平台的名單。

運輸署發言人表示，政府致力提升整體個人化點對點交通服務，為乘客提供更多安全、合法合規和多元化的出行選擇；同時締造良性競爭環境，推動行業的長遠健康發展。政府會審慎評核每份申請，確保獲發牌照的平台具備所需的營運及財政能力，能夠持續提供安全、可靠和高效率的網約車服務。

內地網約車龍頭滴滴踩「死線」申請，已推出司機支援措施，包括與多間合資格培訓機構合作提供職前課程優惠、安排培訓專班等協助有意向的司機夥伴做好準備，迎接日後新制度下的服務要求。滴滴期待在新制度下，憑藉成熟的營運與服務經驗，支持的士與網約車共存互補，為市民和旅客提供安全可靠的出行服務。

Uber昨日提交網約車平台牌照申請。（資料圖片/林振東攝）

Uber昨日表示已提交申請，表示歡迎港府建立清晰、正式的規管制度，將持續與政府保持溝通，並在牌照申請過程中全力配合，期待在新的框架下，繼續為香港帶來便利、可靠的出行體驗。Uber又指已擴大專屬支援團隊規模，提供培訓及筆試準備，協助司機順利過渡新規管環境。