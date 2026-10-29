網約車服務牌照申請死線前夕　Uber遞申請　表態支持政府規管制度

網約車平台服務牌照今年8月底接受申請，「死線」為明天﹙30日﹚。Uber最新宣布，已正式向運輸署遞交網約車服務牌照申請。該公司表態支持政府推出的網約車服務規管制度，又稱將持續與政府保持溝通，並在牌照申請過程中全力配合。



明天截至申請 資本要求逾5000萬

今年8月底，運輸署邀請有興趣的平台公司申請網約車服務牌照，截止時間為明天﹙30日﹚中午12時。如申請公司的牌照申請獲批准，牌照有效期最長為五年，每年牌照費用為120萬元。

政府並要求申請公司提供最近三年經審計的財務報告，而公司資本必須不少於5,000萬元，並擁有至少3,000萬元銀行存款和3,000萬元信貸額度。

發牌上限，初步設定為 10,000個 車輛許可證，預期每日可提供約12萬個行程。

Uber早前透露，平台目前有3萬多名司機。

網約車服務牌照申請死線前夕，Uber正式遞交申請。(湯致遠攝）

Uber︰支持政府推出網約車服務規管制度

Uber稱，歡迎並支持政府推出的網約車服務規管制度。「這是香港個人化點對點交通服務發展的重要里程碑，有助為市民及旅客提供更安全及多元化的出行選擇。我們已按照運輸署的邀請文件要求，填妥及遞交相關申請表格及文件。」

Uber台灣、香港及澳門總經理鍾志霆（Estyn Chung）表示，歡迎政府建立清晰、正式的規管制度。Uber將持續與政府保持溝通，並在牌照申請過程中全力配合。「我們期待在新的框架下，繼續為香港帶來便利、可靠的出行體驗。同時我們已擴大專屬支援團隊規模，提供培訓及筆試準備，協助司機夥伴順利過渡新規管環境。」