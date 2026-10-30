華御結飯糰「拉絲」｜第三方化驗證符合標準：日本米煮後天然黏性

有市民早前在港鐵會展站分店購買飯糰後，打開發現米飯出現「拉絲」現象，懷疑食物變質並向食環署舉報。華御結今日（30日）發表官方聲明強調極為重視事件，並已主動安排第三方檢驗，抽取中央食品工場及會展站分店同批次樣本化驗，結果顯示所有樣本的「蠟樣芽孢桿菌」（又稱「仙人掌桿菌」）含量均符合食安標準。官方同時解釋，情況屬日本米烹煮後的天然黏性所致。



華御結。（資料圖片）

「蠟樣芽孢桿菌」檢測結果完全符合食物安全中心滿意標準

對於網絡上流傳的帖文及顧客疑慮，華御結今日發表聲明表示極為重視事件，已安排額外第三方檢驗，抽取中央工場及會展站分店的同批次御結樣本進行檢測。化驗結果證實，樣本中的「蠟樣芽孢桿菌」檢測結果，完全符合食物安全中心《食品微生物含量指引》的滿意標準。

華御結同時解釋指，飯糰「拉絲」是因其旗下御結均選用北海道產優質新鮮日本米，特點是烹煮後口感軟糯且富有黏性。米飯煮熟後，飯粒表面的澱粉會產生一定黏性，因此在米飯鬆開時，有機會出現黏附或拉絲情況，呼籲顧客安心食用。

華御結解釋指，飯團「拉絲」是因其旗下御結均選用日本米，特點是烹煮後口感軟糯且富有黏性。米飯煮熟後，飯粒表面的澱粉會產生一定黏性，因此在米飯鬆開時，有機會出現黏附或拉絲情況。（華御結Facebook）

事件起源於一名女網民日前在社交平台上載影片，指自己在華御結港鐵會展站分店購買一個飯糰，惟買入僅約一分鐘打開包裝，即發現飯粒之間拉出細微透明黏絲。事主質疑食物是否變質，隨後向食環署通報，希望署方跟進及檢查同批次產品。

食環署接獲投訴後派員前往涉事分店巡查，現場並未發現明顯衞生問題或食物問題。華御結亦強調一直與食環署保持緊密聯繫，並透過內部及第三方監測確保食安。