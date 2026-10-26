會展站華御結飯糰疑變質現「拉絲」　食環巡查未發現明顯食物問題

有市民今日（26日）在網上發文表示，在華御結港鐵會展站分店購入一個飯糰後，在短短一分鐘內打開後，竟發現內部米飯出現「拉絲」現象。事主懷疑飯糰已變質，並向食署舉報。



食物環境衞生署發言人回覆稱，今日曾派員到涉事店舖巡查，未有發現明顯的食物及環境衞生問題，會繼續跟進，進一步蒐集資料，並結合其他可取得的證據，全面調查事件，並據結果採取適當跟進行動，食環署人員亦已提醒店舖負責人須時刻注意食物及環境衞生，以確保食物安全。《香港01》也正向華御結查詢。



有市民今日（26日）在網上發文表示，在華御結港鐵會展站分店購入一個飯糰後，在短短一分鐘內打開後，竟發現內部米飯出現「拉絲」現象，懷疑飯糰已變質。（viviannfatfat@Threads 截圖）

有市民在社交平台上載影片，展示剛買到的華御結飯糰。從影片可見，飯糰內的米飯粒之間拉出細微的透明黏絲。事主在帖文中大惑不解地寫道：「呢個華御結係拉絲飯定係我諗多咗？啱啱買咗1分鐘嘅狀態」，質疑食物是否已變質。

該則帖文隨即在網上引發廣泛討論，不少市民討論拉絲成因，有人指懷疑是「仙人掌桿菌」（即蠟樣芽孢桿菌的俗稱），亦有市民表示可能是因米飯加入了醋，或飯本身的黏性所致。

有市民今日（26日）在網上發文表示，在華御結港鐵會展站分店購入一個飯糰後，在短短一分鐘內打開後，竟發現內部米飯出現「拉絲」現象，懷疑飯團已變質。（viviannfatfat@Threads 截圖）

事主隨後在留言區進一步補充，指涉事飯糰是在港鐵會展站的華御結分店購買。她強調自己只是懷疑產品有問題，希望能尋求真相，並表示已通報食環署，希望署方能即日前往分店檢查，以確認同一批次的其他飯糰是否亦受影響。

華御結在網頁稱，自設中央食品工場，所有食品均經過徹底衛生及品質管理，每日新鮮製造；食品工場設有實驗室，由實驗員每日檢測食品安全。（華御結網頁截圖）

華御結在網頁稱，自設中央食品工場，所有食品均經過徹底衛生及品質管理，每日新鮮製造；食品工場設有實驗室，由實驗員每日檢測食品安全，由日本空運抵港的食品、個人及環境衛生等均受嚴格控管。

華御結亦指，其所有由日本進口的食品，均會經過日本非常嚴格的出口檢查、香港海關嚴格的貨品入口檢定，食環署每月均會到工場抽取食物樣本進行輻射檢查，確保食品安全、衛生。

食物環境衞生署發言人回覆稱，根據紀錄，未有接獲相關投訴。署方今日曾派員到涉事店舖巡查，未有發現明顯的食物及環境衞生問題，會繼續跟進，進一步蒐集資料，並結合其他可取得的證據，全面調查事件，並據結果採取適當跟進行動，食環署人員亦已提醒店舖負責人須時刻注意食物及環境衞生，以確保食物安全。