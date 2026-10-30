教練玩網遊怒稱要在金鐘放炸彈　陌生網友聞言報警　教練判囚9月

兼職健身教練玩網上遊戲「英雄聯盟：激鬥峽谷」時，與陌生網友發生爭執，其間涉曾聲稱會在年初一於金鐘站放炸彈，網友聞言感到不知所措遂報警。兼職教練否認一項「威脅會摧毁或損壞財產」罪受審，案件（ESCC 358/2026）今（30日）在東區裁判法院裁決。



裁判官朱文瀚指，被告發送三則訊息的時間相差數十秒時間，亦提及具體的行動時間及地點，反映他有思考，並非胡言亂語，裁定他罪成。考慮到被告提及的地點是人流眾多的金鐘站，可能會造成恐慌，事發是公眾假期，均屬加刑因素，判囚9個月。被告有申請保釋等候上訴被拒，須還押候訊。



被告鍾智朗（31 歲）被控一項「威脅會摧毁或損壞財產」罪。控罪指，他於 2026 年 1 月 27 日，在香港無合法辯解而威脅他人會於2026 年 2 月 17 日會摧毁或損壞金鐘港鐵站，意圖令他人畏懼該威脅會付諸實行。

被告鍾智朗在東區法院被裁定罪成判囚9個月。

裁判官指被告提及人流眾多的金鐘站，是加刑因素。（資料圖片）

官不信被告是衝口而出

朱官指，雙方不爭議被告有發表該些言論，辯方爭議被告沒有實行的意圖，只是在遊戲中感氣憤而衝口而出。惟朱官指，被告發表該些言論時提及具體訊息、行為及地點，更叫其他人留意新聞，聲稱他要放炸彈。此外，三則訊息發送時間合共相差43秒，反映他當時有時間思考，並非衝口而出，不接納他當時是因憤怒而連珠炮發。

認為被告自辯時邊作供邊作故事

朱官又指，被告聲稱因被罵受挑釁，惟爭執內容與金鐘站無關，即使被告認為該句子沒有威脅，亦不等於其他人亦會如此解讀，認為被告是「邊作供邊作故事」，其證供不盡不實，認為被告並非胡言亂語，而是有具體意圖。

辯方指涉案聊天室只有4人

辯方求情指，被告現年31歲，因本案失去正職，現時為兼職健身教練。警方事後有到金鐘站搜索，但未有發現。此外，僅聊天室內4人知悉有關對話，受影響人數少，望法庭考慮判處緩刑。

官明言此類案件不能輕判

官稱，本案性質嚴重，有別於其他一般案件，法庭須按立法目的處理，不可輕判。官又指，金鐘站人流多，會造成恐慌；警方因此亦須動用人力物力檢查，而且案發於公眾假期，均屬加刑因素，因此須判處阻嚇性刑罰以作警惕，即時監禁是唯一選擇，終判囚9個月。

證人與被告遊戲中曾爭執

控方證人黃斯成早前供稱，當天與被告在遊戲「英雄聯盟：激鬥峽谷」中，隨機組隊，但在遊戲期間，二人產生爭執，被告隨即聲稱：「我準備新年初一炸地鐵」、「金鐘站」及「睇新聞記得」。黃感到不知所措，隨即報警處理。