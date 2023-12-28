光城者策劃法院放炸彈　官斥接近宣戰　主腦等3人囚2年半至6年

組織「光城者」涉策劃在法院、海底隧道等放置炸彈，警方其後拘捕多人。並揭發僅19歲的主腦何裕泓，曾招募多名中學生，計劃在觀塘及屯門法院等放置炸彈，並有到現場視察，及租用酒店房間計劃行事，前賢學思政成員張昊揚亦有參與，並曾提供4萬元。警方又找到多本記事簿，詳列計劃內容，包括行動後製造輿論，將社運提升至革命層面，以達致「破壞香港之穩定結構」。何與今(28日)認罪的張，同被判囚6年，另一名早前已認罪的女學生，則入獄2年半。



法官李運騰判刑時指，案發時的社會氣氛敵對，可輕易扭曲他人的道德判斷，令人變得激進。法官又形容涉案的計劃邪惡，有意製造混亂，無視它可帶來的傷亡，接近向政府宣戰。眾被告計劃針對法院，更是漠視法紀。



兩被告囚6年另一被告囚30個月

被告何裕泓（19歲）承認一項「串謀恐怖活動罪」；郭文希（20歲，女）及張昊揚(23歳)承認一項「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪」，案發日期均為2021年4月1日至7月5日，其中何及張被判囚6年，早刖認罪的郭，則被判囚2年半。

高院法官李運騰形容涉案的計劃邪惡，有意製造混亂，無視它可帶來的傷亡，接近向政府宣戰。(資料圖片)

張曾誤導警方至一男被控

庭上透露，張昊揚原為本案證人，並指控案中另一被告陳凱量，令陳被控。惟張昊揚誤導警方，控方經考慮後，最終決定檢控張。陳凱量的案件今午再訊時，控方申請終止對陳的檢控陳，並獲法庭批准。

郭在案中不涉策劃和執行

就各被告的在案中的角色，法官指何裕泓是案中的主腦，招攬他人實行其計劃；女被告郭文希不涉策劃和執行，案中介紹何裕泓和張昊揚認識，而張其後亦在案中提供資金和人手。

張曾提供製造炸彈的資料

法官續指，張昊揚案發時為大學生，亦較其他被告年長，應更了解事件，惟他在案中協助何裕泓招攬他人，亦提供製造炸彈的資料，若沒有張昊揚的協助，何的計劃只是流於空談。

警方於2021年7月拘捕多人涉與組織「光城者」有關，並搜出大量製爆炸品材料。(詳看下圖)

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郭及何協助控方指控張獲減刑

同時，法官亦考慮各被告認罪，郭和何亦協助控方指控張昊揚，因此作出減刑。法官因此判郭監禁兩年半，何裕泓和張昊揚則被判囚6年。

郭就另一案被判教導所

郭文希因涉及另一宗「光城者」的案件，擺街站派傳單宣傳武裝起義，承認串謀煽動他人顛覆國家政權罪被判入教導所，法官頒令中止該判刑，郭只需就是次的兩年半刑期服刑。

同案4名被告早前已判囚5年8個月及教導所

另4名被告：歐文（21歲）、陳綽軒（17歲）、羅啟穎（17歲）和蘇穎貞（19歲），承認一項串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪，歐文已被判囚5年8個月，陳綽軒、羅啟穎和蘇穎貞則被判入教導所。

眾被告原計劃過在屯門法院放置炸彈。

何是案中主腦負責策劃及招募

案情指，何是案中主腦，負責策劃、招募他人及計劃製造爆炸品。他多次向他人透露其放置炸彈計劃，聲稱事成後潛逃至台灣或英國。此外，前賢學思政成員張昊揚曾向郭表示，計劃向各大學的學生會招手，以籌集資金。他在郭穿針引線下，於2021年6月認識何裕泓，並向他提供4萬元，協助對方實施計劃。張昊揚又表示，可替對方招攬人手，在案中負責計劃時把風。

何曾向化學老師問如何製造爆炸品

案發期間，何多次詢問學校化學老師如何製造爆炸品TATP、儲存燃料等，並向他借用5千元，老師擔心何違法拒借錢。何亦曾在招募吳姓中學同學參與時，表示：「想做一件大事，引起全香港人關注，去喚醒香港人嘅抗爭意識。」

曾稱打算在屯門法院放炸彈

2020年4月，何請求前鄰居蘇協助尋找化學品，蘇未有明確表示參加何的計劃，但答應其請求，並曾問前男友可否提供雙氧水等物資但遭拒。其後，何稱已找到所需的化學品，並打算在距離機場較近的屯門法院放炸彈，以便潛逃。

酒店租房製炸彈

同年6月初，何與他的同學歐一同租用尖沙咀一酒店房，計劃在房內製造TATP、IED等爆炸品，又招攬他在Telegram認識的陳協助搬運炸彈。三人曾於同月25日及29日，先後到屯門及觀塘法院附近視察，並拍攝照片。

500元招攬羅放炸彈

何再透過陳以500元招攬羅，並計劃在觀塘法院放置兩個炸彈，由陳透過手機引爆。若不成功，就會讓羅親自引爆炸彈。陳拒絕危及羅安全，惟何指：「做大事一定會有人犧牲，污糟嘢總要有人做。」

被捕後被搜出筆記本

警方於同年7月5日，拘捕正離開酒店房間的何，在房內檢獲燒杯、溫度計等可製造爆炸品的工具，以及氣槍、BB彈等。此外，警員亦發現何的8本記事簿，當中詳列計劃內容，包括正式行動後製造輿論，將社運提升至革命層面，以「破壞香港之穩定結構」、「促進中共與各方的矛盾」等。何又擬在國慶日前後實施計劃，以破壞國慶氣氛，製造混亂令奧運取消或延期。

記載不同爆炸品原理製造及存放資料

記事簿列明，要揀選交通工具、警察總部、法院大樓等地為目標，並附觀塘法院大樓部份樓層的平面圖、事前到場視察的位置與人手安排等。記事簿亦記載了不同爆炸品原理、製造及存放爆炸品所需物資等。

張昊揚於2022年10月被捕，他在警誡下承認曾到目標地點視察。

案件編號：HCCC103-104/2022