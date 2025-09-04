8男女涉放炸彈案3人罪成　警稱及時行動　阻止一場必然嚴重的慘劇

明愛醫院及羅湖站於2020年初接連發生爆炸事件，警方其後拘捕多人，更指他們涉策劃在同年3月在將軍澳周梓樂悼念會上，放置20公斤炸彈，其中7人被控《反恐條例》下的串謀對訂明標的之爆炸罪。經審訊後，陪審團今裁定被告就《反恐條例》罪名不成立，其中3名被告的交替控罪成立。



國家安全處警司在裁決後指，因警方及時採取行動，阻止一場必然會導致嚴重傷亡的慘劇。被問及本案和上一宗引用《反恐條例》起訴的屠龍小隊案，除了有被告認罪，其他被告未有被裁定《反恐條例》罪名成立，警司強調法庭裁定各被告表證成立，代表法庭認為控方提出的證據，在法律層面是充足。他指，警方日後會積極引用《國安法》和《維護國家安全條例》執法和檢控。



警司張伯傑稱，警方在相關行動中，搜出4個土製炸彈，及兩噸原材料，並稱因警方的及時行動，阻止了一場必然嚴重的慘劇。(警方提供照片)

警方指九十二籤是本地暴力組織

國家安全處警司張伯傑形容，涉案組織「九十二籤」的本地暴力組織，在明愛醫院急症室和前往羅湖的港鐵車廂內放置土製炸彈，猶幸明愛醫院事件只引致財物損失，但因濃煙引致現場要作出疏散。而羅湖港鐵站事件，若非因當時一名清潔工誤以為炸彈是乘客遺留的物品，將炸彈放在無人的月台，該炸彈將會在一個載滿客人的列車內發生爆炸。

警方搜出4個土製炸彈及兩噸原材料

張續指，該組織其後更一步一步把襲擊活動升級，計劃在將軍澳一個將會有逾500人出席的公眾活動，引爆一個20公斤的炸彈，意圖傷害在場人士。警方則在該次襲擊前採取行動，拘捕多人，並在多個地點搜獲4個土製炸彈和超過兩噸的炸藥原材料，當中涉及高性能炸藥TATP。張指，警方的行動及時阻止一場必然會導致嚴重傷亡的慘劇。

會與律政司討論裁決

張亦指，警方會和律政司就無罪的裁決所涉及的一些法律議題，進行研究。

脫罪被告離開法院的情形

被問及本案和上一宗引用《反恐條例》起訴的屠龍小隊案，除了有被告認罪，其他被告未有被裁定《反恐條例》下的罪名成立，是否引用該條例起訴有困難。張回應指，每宗案件涉及的案情和證據都不同，又指兩案都有共通點，均為在嚴重傷害發生前，警方已採取行動，避免危害發生，強調警方永遠都會把香港市民的生命和財產放在首位。

日後會積極引用國安法及維護國家安全法

他亦指，法庭裁定各被告表證成立，代表法庭認為控方提出的證據，在法律層面已經充足。他指，警方日後會積極引用《國安法》和《維護國家安全條例》執法和檢控。

重申證據在合法框架下獲取

就有被告在審訊時指稱遭警員暴力對待，包括有警員威脅其女朋友的安危，迫他們作出招認。張回應指，在正式審訊前曾處理相關議題，法庭審視證據後，認為是在合法的框架下獲取。

8名被告：何卓為（41歲，無業）、李嘉濱（30歲，裝修工）、吳子樂（32歲，金融從業員）、張家俊（34歲，程式工程師）、楊怡斯（33歲，文員）、張琸淇（29歲，入境處登記主任）、何培欣（26歲，浸大四年級生）及周皓文（28歲，測量員）。首7被告被控串謀對訂明標的之爆炸罪，次被告另被控一項妨礙司法公正罪，第八被告則被控一項企圖製造爆炸品罪。

三涉及案件的件事件

案件編號：HCCC 186/2022