黑色十月｜連環爆資料外泄　專家料年底企業防禦力低、AI助破系統

全球網絡保安事故連環發生，最近10月不論是大型國際企業或是中小企，都相繼爆發資料外泄事故，包括無印良品（MUJI）母公司良品計畫、國泰航空等，網絡安全界更稱為「Black October」（黑色十月）。

中國香港網絡安全協會創會主席葉青陽葉青陽今日（30日）分析指，由於近年人工智能（AI）發展迅速，犯罪分子透過AI更容易發掘系統漏洞，同時黑客通常鎖定年底節假日一起發動攻擊，因適逢企業或機構放假，防範意識較薄弱，估計因而相繼爆發相關事故。他呼籲企業聘請專門的網絡安全人才把關，市民亦應定期改密碼保障自身資料。



2026年「黑色十月」發生的部份網絡保安事故。（香港01製圖）

全球企業近月相繼遭黑客盜取資料 網絡安全界形容「黑色十月」

國泰航空、香港航空、友和香港、百老滙電器、考評局等本地企業或機構，近日相繼發生資料外泄事故，估計最少過萬人受影響。同時國際大型企業包括家品連鎖品牌無印良品（MUJI）母公司良品計畫、加密貨幣平台Binance（幣安）等，也在最近兩日遭到黑客盜取資料，網絡安全界更稱為「Black October」（黑色十月）。

根據警務處數據，香港首季科技罪案金額相比去年增長超過70%。中國香港網絡安全協會創會主席葉青陽葉青陽認為，數字僅顯示有申報及報警個案，相信部份小型公司或未申報泄露，實際受害數字或遠超公開數據。

國泰航空2026年10月30日公布，接到第三方旅遊科技服務供應商Amadeus通報，指其系統遭到未授權存取，導致約5.3萬宗預訂資料外泄。（資料圖片）

網絡安全專家分析兩原因︰節假日企業防禦意識低、AI發展迅速所致

葉青陽分析指，由於過去一年人工智能（AI）發展迅速，犯罪集團可以透過AI工具，更簡單快截入侵企業及政府系統，旨在謀取金錢利益，甚至在黑色產業中建立知名度。

不過，為何黑客在10月份特別活躍？葉青陽認為，資料外泄事故並非突然增加，早在今年年初已有徵兆，隨後基本上每個月都會發生一宗資料外泄事故，同時黑客習慣鎖定在年底節假日一起發動攻擊，因適逢企業或機構放假，防範意識較薄弱，沒辦法即時採取防禦機制，盜取資料的成功機率更高。

中國香港網絡安全協會創會主席葉青陽表示，資料外泄事故並非突然增加，早在今年年初已有徵兆，基本上每個月都會發生一宗資料外泄事故。（受訪者提供）

籲企業聘請專門的網絡安全人才把關 市民應定期改密碼

葉青陽表示，雖然香港大企業建立資訊科技團隊，惟缺乏專門負責網絡安全的專家，情況如同只有「普通科醫生」，卻欠缺「專科醫生」，導致網絡保安薄弱。他建議企業聘請專門的網絡安全人才把關，並購買「威脅情報」服務，以及早發現是否有黑客組織正針對其公司作出部署。

葉青陽又指，資料外泄後有機會衍生大量電話及網絡詐騙，市民或遭詐騙及有金錢損失，因此他建議市民時刻關注防騙資訊，每3個月更改通訊及社交軟件密碼，密碼適宜以「易記難猜」的方法設置，同時啟用雙重認證，防止黑客盜取密碼後直接登入。