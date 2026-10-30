Amadeus風波不止國泰中招　日韓4航企爆災情　日航9萬客資料外泄

國泰航空10月30日表示接獲第三方旅遊科技供應商Amadeus IT Group（簡稱Amadeus）通報，指發現未獲授權人士擅自存取其系統內的旅遊訂位資料，當中包括與國泰航空相關的訂位紀錄。事實上日韓至少4間航空公司近日也公布同類事件，它們均是使用Amadeus系統服務，其中日本航空（JAL）稱估計有多達9.2萬旅客個人資料外泄。



根據國泰所指，Amadeus公司系統於2023年8月至2026年9月期間遭未獲授權人士登入，存取約5.3萬宗預訂資料，主要涉及預訂參考編號、乘客姓名及航班資料，其中小部分個案涉及額外的個人資料或遭存取，包括但不限於聯絡電郵及電話、旅遊證件資料及／或飛行常客計劃號碼等，未有證據顯示有財務或付款相關資料被不當存取。

Amadeus總部設於西班牙，該公司為航空公司、酒店、郵輪等旅遊業相關公司提供IT技術服務。Amadeus系統遭非法訪問一事近來在日本、韓國也引起注意，因日韓至少4間航空公司也遇上同類事件，包括日航、全日空（ANA）、大韓航空及韓亞航空。

圖為Amadeus在社交網站上傳的公司建築圖片（FB@Amadeus）

日航9.2萬客戶資料外泄

根據日航聲明，10月23日收到Amadeus IT Group的通知，其系統曾遭未經授權訪問，顯示部分客戶預訂資料被外部人員存取。

日航指牽涉的資料為2023年8月10日至2026年9月23日期間的部分預訂記錄，約9.2萬名客戶資料外泄，其中約9萬名客戶涉及預訂代碼、姓名、乘坐日期、航段、艙位等資料，約2,000名客戶除上述資訊外，還包括其他資料，如電郵地址、電話號碼、護照號碼、國籍、常客會員編號等。

全日空約3.78萬客戶資訊外泄

全日空（ANA）10月30日宣布，其外判服務商Amadeus於9月24日檢測到非法訪問事件，約3.78萬名客戶的資訊外泄，其中約1,700名客戶的資料包含護照號碼及國籍等內容。

受影響的客戶為在2023年8月10日至2026年9月23日期間預訂全日空航班的部份旅客，外泄的資訊包括姓名、預約編號、搭乘日期及航段等，信用卡資訊及密碼並未外泄。

在日本東京羽田機場的一架日本航空（JAL）和一架全日空航空（ANA）飛機滑行。（Getty）

大韓航空、韓亞航空也中招

大韓航空（Korean Air）10月23日也證實捲入事件，確認泄漏資訊包含航空預訂編號。該航空公司指，關於洩漏內容的具體細節以及受影響客戶的人數，目前尚待確認，需等待Amadeus公司調查結果，才能確定此次事件造成的具體影響範圍。

韓亞航空（Asiana Airlines）10月23日也指，客戶的預訂相關訊息通過Amadeus系統發生泄漏，同時指與支付相關的信息並未受到波及。