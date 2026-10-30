黑色十月｜考評局國際考試系統遭攻擊　近1.7萬考生個人資料外泄

全港網絡保安事故連環發生，更被網絡安全界稱為「Black October」（黑色十月）。香港考試及評核局周五（30日）公布，周四（29日）發現部份國際考試資訊系統遭攻擊，申請兩項國際考試的內地居住人士個人資料外泄，涉及約16,900名考生，相關資料包括姓名、出生日期及電郵地址。局方現時已報警及通報個人資料私隱專員公署。



香港考試及評核局周五（30日）公布，周四（29日）發現部份國際考試資訊系統遭攻擊。（資料圖片）

考評局周五（30日）表示，已就一宗涉及部分國際考試資訊系統的網絡安全事故報警，並通報個人資料私隱專員公署，將全力配合警方及相關機構的調查和跟進工作。事件於周四（29日）被發現，申請兩項國際考試的內地居住人士個人資料外洩，涉及約16,900人，相關個人資料包括姓名、出生日期及電郵地址。

考評局就事件向受影響人士致歉，並會採取一切可行措施減低事件對受影響人士的影響。考評局已設立查詢熱線（3628 8787）及電郵（ie@hkeaa.edu.hk）以供查詢，並已通報相關的考試主辦機構，以及正跟進通知受影響人士的安排。

考評局表示高度重視事件，發現事故後已即時採取適當措施，對相關系統進行全面檢查及深入調查，以確定事件成因及影響範圍。涉事系統只應用在個別小規模的國際考試，而香港中學文憑考試（文憑試）和絕大部份國際考試的報考另設獨立系統，目前未有證據顯示文憑試和其他考試受到影響。