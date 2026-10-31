七歲女童染甲流併發敗血性休克情況危殆　同班三名同學現輕微病徵

衞生署衞生防護中心今日錄得一宗兒童感染流感嚴重個案，患者是一名有長期病患的七歲女童，確診甲型流感併發敗血性休克，目前情況危殆。



衞生署衞生防護中心今日錄得一宗兒童感染流感嚴重個案。(資料圖片)

該名七歲女童於10月29日出現流鼻水、腹瀉及腹痛，並於10月30日出現發燒及抽搐，同日被帶到屯門醫院急症室求醫，並入院接受治療，其後情況惡化，獲安排在該院的兒童深切治療部接受進一步治療。

她的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發敗血性休克。病人目前情況危殆。

潛伏期內無外遊 未接種今季疫苗

中心初步調查顯示，女童於潛伏期內沒有外遊，尚未接種26/27年度季節性流感疫苗。她的家居接觸者最近沒有出現病徵，就讀的班別中，有另外三名同學近日出現輕微流感病徵，無需入院。中心已建議學校採取適當感染控制措施，並會繼續調查個案。

累計28宗兒童感染流感嚴重個案

中心總監徐樂堅表示，香港自今年六月下旬進入流感季節，至今已持續四個月，最新監測數據顯示，整體流感活躍程度出現下降跡象，但仍高於基線水平。是次流感季節已錄得28宗兒童感染流感的嚴重個案。當中20宗已康復出院、兩宗情況穩定、四宗情況危殆及兩宗死亡。