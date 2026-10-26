流感高峰期逾4個月未止　專家料持續爆發至11月　倡勤洗手戴口罩

流感年年有，但今年高峰期時間特別久，感染及死亡人數持續增加，上周連續出現兩單兒童流感相關之嚴重併發症或死亡個案，引起不少家長擔憂。有專家表示，今個流感季節有H3和H1病毒相繼流行，而香港社區對於H1病毒免疫力較差，預計流感會持續爆發至11月，建議家長讓學童常戴口罩及勤洗手，若小朋友未注射疫苗，可帶他們到私人診所注射。



醫管局呼籲市民接種流感疫苗，保障個人健康。（資料圖片／方承恩攝）

本港6月流感季節至今，高峰期已超過4個月。上周連續出現兩單童流感相關之嚴重併發症或死亡個案，涉及6歲及12歲女童，兩人均沒有打疫苗。網上亦有不少聲音指子女班級中有同學相繼染病，引起擔憂。為何是次流感特別久？家長又應如何預防？

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，現時仍是高峰期，預計將維持至11月。他分析說，本港6月流感季節初始流行甲型（H3N2）病毒，8月則轉為甲型（H1N1）病毒，惟香港已很久沒有爆發H1N1，群體免疫力下降，令流感疫情持續時間更長，預計今個流感季節至少維持5個月，比去年更久。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。(資料圖片 / 梁鵬威攝）

據衞生防護中心監測數據顯示，於第41周（10月4日至10日）及第42周（10月11日至17日），分別錄得共65宗及47宗學校流感樣疾病爆發個案，分別影響396人及245人；在第43周（10月18日至24日）則錄得27宗學校流感樣疾病爆發的報告，共影響145人。

許樹昌表示，連續數周於學校爆發多宗個案，院舍亦有少量爆發，加上公立醫院流感入院率居高不下，流感數字未見明顯回落趨勢，建議市民早做準備。

他又指，學童及長者屬高危群組，尤其學童上學時需乘搭交通工具，人多擁擠的地方容易中招，建議家長讓學童常戴口罩及勤洗手。

政府現正推行季節性流感疫苗學校外展計劃，為全港中學、小學、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心提供到校流感疫苗接種服務。然而，服務需時，亦有部份學校沒有安排外展活動，許樹昌說若家長擔憂子女健康，可提早帶他們到私家診所打疫苗。

衞生署回覆指，自9月開學以來，學校流感樣疾病爆發個案大幅增加，九月中每周錄得約90宗爆發個案，惟近期情況已有所放緩。（資料圖片）

衞生署回覆指，自9月開學以來，學校流感樣疾病爆發個案大幅增加，九月中每周錄得約90宗爆發個案，惟近期情況已有所放緩，過去三周學校爆發數字有所回落。

署方指，流感是社區常見的疾病，一般情況下無須因出現爆發而全校停課，衞生防護中心會因應個別學校的爆發情況提供針對建議，並會密切注視每宗爆發情況發展，確保學校全面實施建議的感染控制措施。