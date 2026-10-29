流感｜14月大女童染甲流併發腦病變及器官衰竭危殆　潛伏期無外遊

衞生署衞生防護中心今（29日）公布，一名過往健康良好的14個月大女童感染甲型流感，併發急性壞死性腦病變及多重器官衰竭，她目前於聯合醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。中心初步調查顯示，女童於潛伏期內沒有外遊，沒有接種2026/27年度季節性流感疫苗。



中心呼籲市民不要輕視流感，盡快接種季節性流感疫苗，特別是高風險群組，以預防季節性流感重症及其併發症，保障自己和家人健康，又建議市民應時刻保持良好的個人和環境衞生，以預防流感及其他呼吸道疾病。



香港衞生防護中心。（資料圖片）

個案涉及一名過往健康良好的14個月大女童。她於本周一（26日）出現發燒和咳嗽，本周二（27日）因出現抽搐而被帶到將軍澳醫院急症室求醫，需被轉送至聯合醫院留院治理，同日因病情惡化獲安排在該院的兒童深切治療部接受進一步治療。

女童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型（H1）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發急性壞死性腦病變及多重器官衰竭。病人目前情況危殆。

中心初步調查顯示，女童於潛伏期內沒有外遊，沒有接種季節性流感疫苗。她的其中一名家居接觸者近日曾出現輕微上呼吸道症狀，毋須住院，現已康復。中心會繼續調查個案。

衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片/彭紹殷攝）

中心總監徐樂堅醫生指，香港自今年6月下旬進入流感季節，至今已持續4個月，在過去一周（10月18日至24日），整體流感活躍程度出現下降跡象，但仍高於基線水平，今次流感季節已錄得27宗兒童感染流感的嚴重個案，當中20宗已康復出院、兩宗情況穩定、三宗情況危殆及兩宗死亡。

徐樂堅指，流感疫苗的保護力在接種後大約九個月會逐漸下降，世界衞生組織建議每年均須接種流感疫苗，中心亦建議在本季流感季節曾感染流感而仍未接種流感疫苗的人士亦應盡快接種，以預防其他流行病毒株。

中心指，分析上一年度數據發現，未接種流感疫苗的兒童在感染流感後出現嚴重併發症或死亡的比率，是已接種疫苗兒童的約5倍；而65歲或以上未接種疫苗的安老院舍院友，出現流感重症的比率則是已接種疫苗院友的約4倍。

中心指，2026/27年度季節性流感疫苗接種計劃已於9月17日展開，包括季節性流感疫苗學校外展計劃，暫時已有約1,460間學校舉行外展活動，預計學校外展工作將於12月中前完成，比去年提早約兩個星期。中心又指，本年度學校外展計劃推出全新醫健通電子同意書功能，能便利市民參與疫苗接種計劃並有助簡化醫護機構及學校的行政程序。