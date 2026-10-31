萬聖節金多寶｜頭獎一注中8000萬　打工仔稱買$3000提高中獎機率

【萬聖節金多寶／六合彩／金多寶／萬聖節／幸運號碼】六合彩萬聖節金多寶攪珠將今日（31日）晚上9時半舉行，特設6,000萬港元金多寶，若以10港元一注獨中，估計可獨攬8,000萬元巨額獎金，獎券截止售票時間為今晚9時15分。

不少市民今午（31日）到全港最幸運的士丹利街馬會投注站買彩券。有打工仔揚言投注3,000元提高中獎機率，目標開設工程公司；也有市民一口氣豪買28張獎券（若10元一注計算，即合計280元），稱若中頭獎將在西沙置業。



六合彩萬聖節金多寶攪珠10月31日晚上舉行，特設6,000萬元金多寶。不少市民攪珠前的下午到中環士丹利街投注站買獎券。（梁鵬威攝）

六合彩萬聖節金多寶攪珠10月31日晚上舉行，特設6,000萬元金多寶。不少市民攪珠前的下午到中環士丹利街投注站買獎券。（梁鵬威攝）

六合彩萬聖節金多寶攪珠10月31日晚上舉行，特設6,000萬元金多寶。不少市民攪珠前的下午到中環士丹利街投注站買獎券。（梁鵬威攝）

六合彩萬聖節金多寶攪珠10月31日晚上舉行，特設6,000萬元金多寶。不少市民攪珠前的下午到中環士丹利街投注站買獎券。現場所見，投注站內有約30人在排隊買六合彩。

菲傭花40元買夢想︰若中頭獎一半做生意、一半留家人

居於屯門的Rutchel和Jinky今日到中環逛街，但沒有趁萬聖節到蘭桂坊感受氣氛，反而到馬會投注站購買六合彩獎券。她們分別花費20元和40元購買獎券，其中Rutchel表示，若六合彩中頭獎，獎金的一半將用作經營生意，另一半則留給家人，作為小孩未來發展的資金。

居於屯門的菲傭Rutchel（左）和Jinky（右），分別花費20元和40元購買六合彩彩票。（林曉儀攝）

打工仔揚言投注3000元提高中獎機率 目標開設工程公司

在附近上班的楊先生自言只是小職員，若然有幸中頭獎，期望建立屬於自己的工程公司。他又指，購買大量獎券才能提高中獎機率，因此會在手機投注2,000元至3,000元。「淨係買20蚊、50蚊，中獎嘅機會有幾多呢？」

楊先生表示，購買大量獎券才能提高中獎機率，因此會在手機投注2,000元至3,000元。（林曉儀攝）

市民一口氣豪買28張獎券 若中頭獎冀西沙置業

謝先生今午剛好在中環一帶吃飯，順道到馬會投注站一口氣購買28張獎券（若10元一注計算，即合計280元），形容是「自己有史以來買得最多」，期望可提高中獎機率，目標在西貢區私人屋苑西沙置業。他笑說︰「因為最近經過見到覺得幾靚。」