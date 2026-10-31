萬聖節．蘭桂坊直播｜「嘩鬼」逼爆　旅客聞悉需排隊3小時擬離開

【Halloween／萬聖節／蘭桂坊／美酒佳餚巡禮】萬聖節（31日）中環蘭桂坊一帶街道「逼爆」，警方實施人流管制，市民及旅客打扮成各路妖魔鬼怪「扮鬼扮馬」，氣氛非常熾熱。《香港01》會持續更新現場最新情況，晚上8時會進行現場直播。



▼晚上9時最新情況▼

晚上9時，在皇后大道中及砵甸乍街，仍有大量的市民及旅客魚貫而行，前往蘭桂坊。（梁偉權攝）

蘭桂坊街道上的人流，在警方的分批次的人流管制下，間中會較疏落。當下一批遊人抵達後，又會再次逼爆蘭桂坊；在皇后大道中及砵甸乍街，仍有大量的市民及旅客魚貫而行，前往蘭桂坊，其間當局人員不斷以大聲公呼籲「切勿在此停留」。

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市民陳先生帶同女兒前來，指現場指示不太清晰，試過不同的入口，都無法前往蘭桂坊，估計逗留多一會兒便會離開。（梁偉權攝）

市民陳先生帶同女兒，晚上7時許已到場，今年氣氛較以往佳。因女兒喜歡卡通人物，他便帶她來感受一下萬聖節氣氛，看看別人的打扮。他指現場指示不太清晰，試過不同的入口，都無法前往蘭桂坊，估計逗留多一會兒便會離開。

廣東旅客陳小姐指，已排了兩小時，在現場聞悉要再排3小時才能入蘭桂坊，已打算離開。（梁偉權攝）

從廣東紹興來港的李小姐預計逗留兩日，今日是首日在港旅玩，與朋友一同到蘭桂坊感受氣氛。曾來港數次，但今次是第一次參與蘭桂坊萬聖節，「我哋行唔郁，兜咗幾個圈先嚟到呢度」，他們晚上7時已過來，到晚上9時仍未能到蘭桂坊，現場指預計要再排隊3小時，他們已打算離開，不前往蘭桂坊。

市民廖先生特意化妝及打扮應節，花費了約1000元。（王海圖攝）

市民廖先生特意化妝及打扮應節，花費了約1000元，他指今年氣氛比往年好，人流較多，與朋友駕車到中環後，等候個多小時才到蘭桂坊，預計凌晨1時才離開。

▼晚上8時半最新情況▼

晚上8時半，皇后大道中情況。（梁偉權攝）

晚上8時半，皇后大道中、砵甸乍街不斷有市民及旅客前往蘭桂坊。現場實施封路，部份人駐足停留。由於人潮過多，有部份人因等候時間過長選擇離開。

市民陳小姐表示，昨日已到過蘭桂坊，今日特意再來，「今年係太靚，近幾年疫情後都有封，今年太多變化，啲人打扮太犀利，好好睇」。（梁偉權攝）

市民陳小姐表示，昨日已到過蘭桂坊，今日特意再來，「今年係太靚，近幾年疫情後都有嚟，今年太多變化，啲人打扮太犀利，好好睇，大家好似放低唔開心嘢，放低壓力，出嚟玩一玩，今年氣氛特別好，多咗好多人，好明顯多咗遊客」，她感覺今年旅客「扮鬼扮馬」人數較以前多，與他們合照亦非常歡迎。對於萬聖月延續三周，她認為可能會較悶，建議多元化一點，每月都可以有主題，但不用持續幾周，最重要令人有消費意慾，「要用腦諗」。

有深圳來港的旅客預計花費300至400元，會即晚離開。（王海圖攝）

從深圳來港的旅客戴上蜘蛛俠頭套，赤裸上身，指打扮「更有力量感」。他第一次來香港，抖音刷到蘭桂坊萬聖節的情況，便特地過來，預計花費300至400元，今晚就會離開香港。

兩名從深圳來港的男女旅客，經新皇崗口岸往來，指非常方便。（王海圖攝）

另外兩名同樣從深圳來港的男女旅客，打扮成自由女神及日本漫畫小眾角色。他們指，「今天氣氛很火熱，很好玩」，更見到一名男士將一名女生托住肩膀上，走了數百米。他們今日由深圳經新皇崗口岸來港，到達中環站後因不熟路繞路了一下。他們預計只逗留一天，因深圳離得很近，一天遊很方便，他們亦會經新皇崗口岸離開，有機會通宵留港。他們大讚新皇崗口岸標誌清晰，泊車方便，空間很大。

從廣東及廣州來港的旅客，部份人會留港一晚，其他人準備包車回深圳。（王海圖攝）

王先生、阿K、Daisy及Lily分別從廣州及廣東來港，王先生、阿K打扮成周星馳電影中的十八銅人。他們指氣氛很好，大家非常熱情，很多人與他們合照，非常開心。他們經福田口岸過來，指交通方便。他們指沒有假期及消費貴，其中一人會住一晚，其他人會包車離開，因深圳往來香港方便，沒必要住一晚。

▼晚上8時最新情況▼

現場所見，蘭桂坊的氣氛愈來愈熾熱，部份人流水式向上行，不少人會停下腳步「打卡」數張後續前行，但兩側停留的人群漸增。警方分批疏導人潮，一直舉起繁簡字黃色旗「請沿雲咸街離開」，並拉起橙帶，要求在場人士向前行，而逗留在兩側行人路的人亦被要求離開，不要停留。

有市民打扮成復仇者聯盟角色末日博士Dr Doom。（梁偉權攝）

有市民 阿兆及阿雪打扮成復仇者聯盟邪惡角色末日博士（Dr Doom），他們往年亦有到蘭桂坊歡度萬聖節，指今年的氣氛較往年佳。他們的打扮是由朋友設計及製作，希望效果夠真實，故不在意花費的費用。他們已獲酒吧邀請，會到酒吧消費，估計會花數千元。他們相信現場危險性不大，警方已做好人流管制工作。

有山東來港旅客孫先生表示，他專登從山東來港參與萬聖節活動，指香港的萬聖節在抖音上非常火紅，「我很開心！」但在蘭桂坊的消費慾望不大。他預計會在香港逗留3天，會四出消費購物，今天已買了藥物及化妝品，已花了4000元，預計總體花費3萬元。

晚上8時，萬聖節夜蘭桂坊最新情況。（林曉儀攝）

晚上8時，萬聖節夜皇后大道中、砵甸乍街最新情況。（林曉儀攝）

▼晚上7時30分最新情況▼

晚上7時半，記者在蘭桂坊直擊最新情況，街道已逼爆人潮，警方不斷呼籲人潮前行，有部份人站在行人路兩側。另外，在砵甸乍街及皇后大道東，持續有市民及旅客前往蘭桂坊，部份人「扮鬼扮馬」，打扮成嘩鬼參與蘭桂坊萬聖節盛會。警方亦表示，蘭桂坊一帶非常擠迫，呼籲市民轉其他地區。

萬聖節10月31日晚上7時半，蘭桂坊現場情況。（林曉儀攝）

萬聖節10月31日晚上7時半，砵甸乍街及皇后大道東情況。（梁偉權攝）

▼傍晚6時最新情況▼

2026年10月31日萬聖節，中環蘭桂坊下午已人頭湧湧。（梁偉權攝）

2026年10月31日萬聖節，中環蘭桂坊未入夜已實施人流管制。（梁偉權攝）

▼2025年10月31日 中環蘭桂坊逼爆慶祝萬聖節▼

