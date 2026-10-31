萬聖節｜天文台料今晚「回雲夜」雲量逐漸增多　下周六立冬暖笠笠

【香港天文台／HKO／明天的天氣／萬聖節的天氣／東北季候風】今日（31日）是萬聖節，天文台早上預料一股偏東氣流將影響廣東沿岸，因東風風勢大及水汽充足，將為港帶來「回雲夜」，今晚起雲量逐漸增多。天文台九天天氣預報顯示，未來8日本港都大致多雲，其中下周六（11月7日）為廿四節氣的「立冬」，市區氣溫25度至28度，大致多雲及有一兩陣微雨。



天文台預料萬聖節晚上雲量逐漸增多。（天文台FB圖片）

天文台今午（31日）更新的天氣概況指，高空反氣旋正為廣東帶來大致晴朗的天氣，料一股偏東氣流影響廣東沿岸，今晚萬聖節漸轉多雲，明日（11月1日）該區雲量較多，其後隨着偏東氣流緩和，下周一（2日）廣東沿岸天色較為明朗，下周中期則受受東北季候風影響，華南沿岸風勢較大及有一兩陣雨，預料一股清勁至強風程度的季候風補充會下周後期影響廣東沿岸。

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天文台︰因東風風勢大及水汽充足 為港帶來「回雲夜」

天文台今午在社交平台發文指，今晚受到偏東氣流影響將會是「回雲夜」，又指偏東氣流不時影響香港，其獨特之處在於有時候源自陸地，有時則經過較長的海路而來，因此這些東風可乾可濕，帶來的天氣亦都可晴可陰。

如果東風風勢較大，而本身水汽又充足嘅話，就有利雲層形成，好似今次咁為我哋帶來「回．雲．夜」喇。 天文台社交平台

天文台10月31日上午11時半更新的九天天氣預報，料未來8日大致多雲。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰初時有一兩陣微雨 大致多雲

天文台九天天氣預報顯示，明日（11月1日）市區氣溫25至28度，相對濕度70%至90%，吹東風4級，初時離岸間中5級，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗。

下周一（2日）市區氣溫26度至30度，相對濕度65%至90%，吹東至東北風3級，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光。

天文台10月31日上午11時半更新的九天天氣預報，料11月2日及11月5日市區氣溫最高30度。（天文台網頁截圖）

天文台10月31日上午11時半更新的九天天氣預報，料11月9日相對濕度低至55%。（天文台網頁截圖）

下周中期受東北季候風影響 離岸間中吹強風

下周二及下周三（3日及4日）市區氣溫25至28度，相對濕度70%至90%，吹東至東北風4至5級，離岸間中6級。下周二大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光；下周三大致多雲，初時有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗。

下周四（5日）市區氣溫26度至30度，相對濕度65%至90%，吹東風3至4級，大致多雲，日間部份時間有陽光，稍後有一兩陣微雨。下周五（6日）市區氣溫25度至29度，相對濕度70%至90%，吹東至東北風3至4級，稍後間中5級。大致多雲，有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光。

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下周六立冬市區最高28度 大致多雲有微雨

下周六（7日、為廿四節氣的立冬）市區氣溫25度至28度，相對濕度65%至90%，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級。大致多雲，有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗。

再下個周日（8日）市區氣溫25度至28度，相對濕度65%至80%，吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。翌日（9日）市區氣溫24度至29度，相對濕度55%至80%，吹北至東北風4至5級，高地間中6級，部份時間有陽光，日間乾燥。