食環督察被指獨吞六合彩　原想建立團隊精神　14同僚入稟追2891萬

食環署活化街市組有15名人員，於今年9月夾份購買六合彩50周年第二期2.28億元金多寶，並中了半注頭獎，即派彩約3100多萬元。惟負責購買彩票的衞生督察凌浚庭疑不願平分彩金。14名聲稱有份合資的食環署人員，上周五（23日）入稟高等法院（HCA1824/2026)，向該名衞生督察追討2891萬元，並要求法庭頒令禁止其處置獎金。



入稟狀指，該次夾份買六合彩，是由原告中最高職級的一名職員提出，其意在建立團隊精神，並由被告收集資金及買彩票。惟原告指他們中獎後，被告不但刪除群組訊息，曾揚言：「如果我中咗一注6千幾萬，我就走咗架啦，而家中咗半注3千幾萬，我憑良心分畀你哋。」



14名原告分別為：鮑仲安、區慧霞、陳耀華、甄嘉傑、楊永智、曾慶東、陳志健、林達智、郭蓓拉、彭榮廣、馮子謙、陸焯兒、鄧勵德和馬智宏，被告為凌浚庭。

14名食環署職員入禀高等法院向同僚凌浚庭追2891萬獎金。(葉志明攝)

被告凌浚庭(右) 是食物環境衛生署南區衛生督察(街市管理)凌浚庭。（羅日昇攝）

2026年9月5日是六合彩50周年第二期金多寶攪珠，獎金高達2.28億元。

提議合資買六合彩以建立團體精神

入稟狀指，原告和被告在案發時均為食環署職員。首名原告鮑仲安是發起夾錢買六合彩的「搞手」，他的職級亦是眾人最高。鮑仲安於2026年4月底，提議整隊合資購買六合彩，以建立團體精神。同年5月初，同事間開始合資 。他們的共識是可㨂選幸運號碼，用作購買六合彩號碼的組合。若贏得彩金，將按同事出資的比例分配。當時合資成員的群組達14人，當中沒有第四、第六原告，但有另外兩名同事。

第一次買獲派彩1760元

他們於5月2日第一次以此方法買六合彩，被告代表六合彩群組買了一張「3膽拖13腳」的1430元彩票，派彩1760元。眾人認為獎金好意頭而決定不分錢，留待買下一期六合彩，同樣交由被告買彩票。群組其後用該筆錢買了3期六合彩，惟沒有中獎，並在2026年9月用完。

被告負責收彩金記賬及買彩票

群組成員同意再夾錢買六合彩，由於當時有2人調了組，因此沒夾錢，改由另3名新同事加入購買，即本案14名原告。

在9月2日，鮑仲安再次發起夾錢買六合彩，15人包括被告口頭協議買涉案期數的六合彩，每名夾錢的人都可以選擇幸運號碼。若中獎彩金將按比例分配，每人獲分的獎金不一，被告負責收集六合彩本金、記帳、買彩票和保管彩票。

15人各夾50至300元

在涉案期數的六合彩基金中，鮑夾了200元，5人夾了100元，1人夾了300元，1人夾了200元，2人夾了20元，4人夾了50元，被告則聲稱夾了210元，總數為1650元。被告用合資的款項買了兩注5元的彩票，1注為18、33及45做膽，另一注為13、17及41做膽，兩注分別拖了10和11隻腳，兩注各825元。

根據購買紀錄被告應可分421萬

在該期六合彩開獎前半小時，被告在群組上載購買紀錄，結果贏了3312萬元獎金，根據比例，每人可以分40萬元至602萬元不等，總共2891萬元，被告則聲稱應得421萬元。

開彩後被告刪除群組訊息記錄

惟被告在六合彩公布結果後，刪除群組的訊息紀錄，包括各人合資的截圖。於9月7日，多名原告和被告在工作地點見面，被告在討論六合彩彩票時稱：「其實你哋都唔知我買咗咩號碼，我可以唔分畀你哋。」另被告又說：「如果我中咗一注6千幾萬，我就走咗架啦，而家中咗半注3千幾萬，我憑良心分畀你哋。」

原告指被告說法是可選擇不把彩金分給原告

入稟狀指，被告的說法是該彩票由他購買，他可以選擇不把彩金分給原告。當時原告要求被告出示中獎的六合彩彩票，但被告拒絕。其後，他更表示將會放假，並指於9月13日後才處理該事。

連本帶利追2891萬及求禁止被告處理獎金

原告指，被告不願分錢，並無視原告的多番要求，認為他違約和違反信托，包括拒絕分錢，拒絕承認原告的權益，亦拒絕披露彩票資訊，保管屬於原告們的獎金，令原告蒙受損失。原告現連本帶利向被告追討合共2891萬元，並要求法庭頒禁制令，禁止被告或其代理人處置獎金。