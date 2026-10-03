9800萬六合彩︱頭獎3注中　每注派逾3400萬獎金　即對7個攪出號碼

上期六合彩金多寶頭獎無人中，最新一期六合彩今晚（3日）晚上9時30分攪珠，馬會估計若以10港元一注獨中，可獨攬9,800萬元巨額獎金。獎券截止售票時間為今晚9時15分，最終總投注額2.52億元（$252,440,464）。



馬會公布，今晚頭獎有3注中，每注可獲獎金約3,400萬元（$34,136,030）。下文即對7個攪出號碼。



最新一期六合彩今晚（3日）晚上9時30分攪珠，馬會估計若以10港元一注獨中，可獨攬9,800萬元巨額彩金。（黃寶瑩攝）

9800萬六合彩攪出號碼。（直播截圖）

六合彩攪珠結果

今晚攪出號碼為：8、23、29、31、34、43；特別號碼為：48

9800萬六合彩頭獎有3注中，每注獎金約3,400萬元。（六合彩網頁截圖）

9800萬頭獎六合彩｜頭獎3注中 每注可獲約3400萬

馬會公布，今晚頭獎有3注中，每注可獲獎金約3,400萬元（$34,136,030）；二獎6注中，每注可獲獎金約150萬元（$1,573,870）；三獎424注中，每注可獲獎金59,390元。

最新一期六合彩今晚（3日）晚上9時30分攪珠，馬會估計若以10港元一注獨中，可獨攬9,800萬元巨額彩金。（黃寶瑩攝）

六合彩五大幸運號碼︰30、49、24、7、22

根據馬會2002年7月4日起的紀錄，截至上期9月26日攪珠，首三位熱門號碼為「30號」、「49號」及「24號」，分別出現525次、519次以及515次。至於第四及第五位分別是「7號」及「22號」，出現509次及508次。

六合彩五大冷門號碼：19、41、25、43、23

至於最冷門號碼以「19號」攪出448次居尾，其次是「41號」，只攪出449次；第三為開出455次的「25號」及「43號」，第五為攪出456次的「23號」。

最新一期六合彩今晚（3日）晚上9時30分攪珠，馬會估計若以10港元一注獨中，可獨攬9,800萬元巨額彩金。（黃寶瑩攝）

十大幸運投注站一覽 屯門市廣場及中環士丹利街居首

根據馬會網頁，截至1994年至2026年6月30日，屯門市廣場及中環士丹利街投注站，分別攪出48次頭獎，同登十大幸運投注站榜首；至於排第三為荃灣青山道投注站，攪出43次頭獎。其餘七名依次序為尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道投注站。