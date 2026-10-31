白牌車｜土瓜灣多輛兩地牌私家車停泊　有旅客「閒魚」包車回深圳

今晚萬聖節正日（31日），適逢加拿大天王The Weeknd於啟德體育園主場館迎來最後一場巡迴演唱會，離場歌迷人潮疊加，跨境交通壓力備受關注，新皇崗口岸多次發生人車擠塞亂象，業界一度指，有跨境白牌車非法載客取酬造成擠塞，警方已連日嚴厲打擊「放蛇」執法。



《香港01》記者深夜到啟德體育園附近的土瓜灣明倫街一帶觀察，發現至少6至7輛持掛有內地與香港車牌的私家車停泊等候，當中僅一輛掛有「過境出租車」識別標誌；亦有多輛只掛有本地車牌的車輛在附近停泊。有觀看演唱會的內地旅客表示，已透過內地網購平台「閒魚」預約跨境包車「當日來回」深圳，三人平攤車費僅約200港元；亦有旅客從新聞得悉「白牌車」違法，因此預訂正規的跨境大巴車票。



10月31日深夜，土瓜灣明倫街街頭有多輪掛上兩地牌的私家車停泊。（王譯揚攝）

演唱會散場後，大批觀眾陸續離開啟德主場館。來自內地的旅客吳小姐受訪時心情仍相當興奮，大讚演唱會體驗超出預期：「非常震撼！體驗比想像中還要好」

啟德主場館The Weeknd演唱會結束後，大批觀眾在啟德及土瓜灣一帶街頭等車。（王譯揚攝）

面對深夜散場，吳小姐並未選擇在香港酒店過夜，而是計劃即晚返回深圳，「我們過關半小時就回家」，來回只需一個多小時。對於深夜的跨境交通安排，吳小姐透露她們並未乘搭專營巴士或港鐵，而是預先預約了跨境包車。「我們叫了車，包車可以直接送到家門口，非常方便。」

10月31日深夜，土瓜灣明倫街街頭有多輪掛上兩地牌的私家車停泊，當中僅一輛貼有「過境出租車」識別標誌。（王譯揚攝）

當被問及透過何種途徑叫車時她透露，透過「閒魚」預訂，平台整趟車程包車費用約為 600港元，她們一行三人平攤後每人僅需200港元，認為相當划算。記者現場觀察，吳小姐與朋友走出場館後，僅需步行約2分鐘便到達位於明倫街一帶的車輛停泊點，順利上車離去。

內地旅客吳小姐在啟德主場館觀看The Weeknd演唱會後，與友人乘坐經「閒魚」平台預約的車輛返回內地。（王譯揚攝）

除了包車外，亦有內地旅客選擇乘搭傳統的跨境巴士返深圳。來自深圳的觀眾陳先生與吳小姐在完場後受訪，陳先生興奮表示，是看過的演唱會中「最頂」，二人將經皇崗口岸返回深圳，並已預先訂妥跨境大巴車票。

他們指，有留意違法跨境車的報道，但表示並不特別擔心問題：「我們的大巴車是正規營運的，不是那種「黑車」（白牌車），所以沒那麼擔心。」

鑑於不少旅客透過網絡第三方平台預約車輛，可能存在搭乘無牌「白牌車」的風險，運輸署網站亦特別提醒乘客，行程開始前應透過以下三招確認是否屬於已獲批准的合法跨境出租車服務：

．檢查擋風玻璃左側，確認車輛擋風玻璃左手邊已貼有有效的「出租汽車許可證」

．網上核實車牌號碼：使用運輸署的「出租汽車許可證網上查詢系統」，輸入車牌號碼，即時確認該出租車是否已獲發有效許可證

．認清專用識別標誌：查看跨境出租車的擋風玻璃及車尾位置，確保已張貼印有「過境出租車」字樣及特別配予該車輛編號的識別標誌。

有內地旅客稱經「閒魚」平台預約車輛返回深圳。《香港01》記者在該平台搜尋，發現有大量跨境車服務提供。（閒魚截圖）

根據香港法例第374章《道路交通條例》，除非汽車獲有有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或者使用該車輛作出租或者取酬載客的用途。

首次定罪可處罰款港幣1萬元及監禁6個月；而再干犯者，則可處罰款港幣2.5萬元及監禁12個月，涉案的車輛亦都會被運輸署扣押至少6個月。