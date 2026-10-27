皇崗塞爆｜跨境白牌車中介網上吸客索千元赴深圳　警放蛇拘兩司機

剛過去的周六及周日（24及25日），加拿大巨星The Weeknd於啟德主場館舉行演唱會，周六當日更有慶祝萬聖節的活動，活動結束後大量人流湧往新皇崗口岸欲前往內地，導致通往往新皇崗口岸的道路連續兩晚大塞車。有議員指大塞車其中一個起因，是深夜有大量涉嫌非法載客的「跨境白牌車」湧現。



警方港島總區交通部今日（27日）召開記者會，指人員透過網絡巡查及放蛇，拘捕兩名跨境白牌車的司機，並扣查兩輛涉案私家車。警方指，若涉案車輛為跨境車輛，運輸署亦會以違反封閉道路通行許可證條件為由，撤銷其通行許可證。



警員喬裝成乘客，向兩個社交平台帳號查詢前往深圳的載客服務，上車後表明身份拘捕兩名司機。（梁偉權攝）

港島總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察嚴思浩指，近日港島總區交通部人員主動進行網絡巡查，發現有白牌車中介在不同社交平台上招攬乘客，服務內容是利用豪華七人車由香港出發，經陸路口岸前往內地各個城市。

人員隨即喬裝成乘客，向兩個社交平台帳號查詢前往深圳的載客服務。兩個帳號分別向警員開價950元及1,050元，並要求人員先將車費全數存入指定的電子錢包。人員存入車費後，成功於今日乘搭兩輛在本港登記、並掛有中港車牌的豪華七人車。

行程開始後，人員表露身份，拘捕兩名私家車司機，分別為一名33歲本地男子及一名27歲持雙程證的內地男子，均涉嫌非法載客取酬及駕駛時沒有第三者保險；被捕的本地男子已獲准保釋候查，須於11月下旬向警方報到，而該名被捕的內地男子涉嫌違反逗留條件，現正被警方扣留調查，明日（28日）上午在東區裁判法院提堂。

兩輛涉案私家車亦已被拖走檢驗。警方不排除會有更多人被捕。

警方港島總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察嚴思浩交代案件。（梁偉權攝）

警方提醒市民，出行時應選擇合法的公共交通工具，切勿乘搭任何非法載客取酬的服務。此類車輛若用作非法載客取酬，其第三者保險可能會失效；一旦發生意外，車上乘客及其他道路使用者的保障將大受影響。

警方同時呼籲駕駛者切勿從事非法出租或載客取酬活動。根據香港法例第374章《道路交通條例》，除非車輛領有有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或允許他人駕駛該車輛作此用途。首次定罪可處罰款1萬元及監禁6個月；再次定罪可處罰款2.5萬元及監禁12個月。司機一旦被定罪，其駕駛執照亦會被吊銷，期限由最少12個月至最多3年不等。

運輸署署長亦可根據條例，暫時吊銷涉案車輛的車牌，並指示車主將車輛移交署長保管，首次定罪的吊銷期為6個月，再次定罪則為12個月。若涉案車輛為跨境車輛，運輸署亦會以違反封閉道路通行許可證條件為由，撤銷其通行許可證。

警方喬裝乘客放蛇預約豪華七人車前往深圳，當場拘捕兩名涉嫌非法載客取酬的司機。（梁偉權攝）

警方指出，若發現有內地司機涉案，會深入調查，追究其是否涉及非法勞工或其他違法活動，包括非法受僱或違反逗留條件等。如有充足證據，警方將依法採取拘捕行動。內地執法部門對車輛營運及載客取酬同樣設有嚴格規管。司機若未取得所需營運資格而在內地進行非法營運，同樣會被依法查處並追究責任，警方提醒兩地駕駛者切勿以身試法。

多名網民發帖指，往皇崗口岸路段昨晚大塞車。（alexhi.360／Threads）

適逢萬聖節將至，本港多區於剛過去的周末提前舉辦街頭變裝派對，加上加拿大巨星The Weeknd一連兩日（24及25日）於啟德主場館開騷，多重因素交織下引發龐大人流，當場不少人在活動結束後前往內地。往新皇崗口岸路段連續兩晚大塞車，各個通宵跨境巴士站頭皆大排長龍。

10月25日凌晨，跨境巴士多人排隊。（資料圖片／陳永武攝）

跨境巴士服務業界指出，上周六（24日）深夜，新皇崗口岸附近的新田公路開始湧現大量跨境私家車和的士，新田公路一帶交通嚴重癱瘓，原本設有的巴士專用車道因被私家車及的士違規佔用，導致旅遊巴及跨境巴士無法駛入，估計各車輛單是在該處便被堵塞約45分鐘，令整體車程時間增加超過一倍。

對此，立法會議員兼北區區議員姚銘分析，造成本次嚴重堵塞的主因主要有三方面：首先是新皇崗口岸港方大樓上落客區通道過窄，形成「八線縮減至一線」的瓶頸，導致車流嚴重回堵並倒灌至新田公路；其次是深夜有大量涉嫌非法載客的「跨境白牌車」湧現；最後則是直通巴專用通道遭私家車及的士違規佔用，導致跨境巴無法順利駁入。

他建議政府考慮借用舊皇崗/落馬洲口岸的空置路段作為臨時排隊區，讓等候過關的車流先引進舊口岸的大後方排隊，不會任由車龍倒灌、癱瘓外面的新田公路，相信屬短期內最快釋放塞車空間的方法。