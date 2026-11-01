萬聖節直擊中環巴士站半百人等B13尾班車北上　城巴臨時調車疏導

【萬聖節／Halloween／蘭桂坊／新皇崗口岸】萬聖節（31日）中環蘭桂坊一帶「逼爆」，隨後大批內地旅客深夜離開，準備經跨境口岸返回內地。《香港01》記者在凌晨約1時10分，分別到中環兩個巴士站觀察，發現皇后像廣場站仍有半百內地旅客等車，惟當時只餘下一輛B13號線尾班車途經該站，估計不可能疏導人流，最後城巴需要額外調配一輛本來不途經該站的B13s號線巴士，到站接載乘客。

至於特別通宵特快線B13s作為起點的中環砵典乍街站，雖然不斷有內地客排隊等車，但城巴加密班次，每約5分鐘便有一輛B13s巴士到站，順利疏導人潮。



特別通宵巴士B13s號線原本不駛經中環皇后像廣場站，惟因現場排隊人龍過多，B13尾班車未能接載所有乘客，城巴需額外調配B13s巴士到站接載乘客。（林子慰攝）

《香港01》記者11月1日凌晨約1時許到皇后像廣場的B13巴士站觀察，發現仍有約30多名內地旅客正等車。（林子慰攝）

為配合萬聖節活動 城巴特設B13s通宵特快線

萬聖節（31日）中環蘭桂坊「逼爆」，適逢新皇崗口岸10月12日啟用，目前城巴、九巴及嶼巴共提供7條專營巴士路線直達口岸，不過只得B13號線由港島開出，途經中環皇后像廣場站及砵典乍街站，正是內地旅客在蘭桂坊盡慶後的最佳回港路線。

另外城巴為了配合萬聖節活動，特別開設B13S通宵特快線，起點站為砵典乍街，其後途經租庇利街及永安中心站，便駛上西區海底隧道離開港島，正適合錯過B13號線尾班車的內地旅客。

特別通宵巴士B13s號線原本不駛經中環皇后像廣場站，惟因現場排隊人龍過多，B13尾班車未能接載所有乘客，城巴需額外調配B13s巴士到站接載乘客。（林子慰攝）

B13尾班車原定凌晨1時20分抵皇后像廣場 惟車站仍有半百人排隊

《香港01》記者今日凌晨約1時10分到皇后像廣場的B13號線巴士站觀察，發現仍有半百內地旅客等車。在場職員表示，早於萬聖節下午4時起，已開始出現前往新皇崗口岸的人潮，惟只餘下一輛B13號線尾班車將於凌晨1時20分抵達該站，考慮到現場人數過多，城巴需額外調配一輛本來不途經該站的B13s號線巴士，到站接載乘客。

中環砵典乍街站不斷有內地旅客加入排隊人龍，惟每約5分鐘便有一輛B13S巴士接載乘客，迅速疏導人潮。（林子慰攝）

中環砵典乍街站不斷有內地旅客加入排隊人龍，惟每約5分鐘便有一輛B13S巴士接載乘客，迅速疏導人潮。（林子慰攝）

中環砵典乍街站每5分鐘一班B13s巴士 迅速疏導人潮

其後記者在凌晨約1時半到達砵典乍街站，雖然不斷有內地旅客到站等待，但城巴加密班次，每約5分鐘便有一輛B13s巴士接載乘客，迅速疏導人潮，因此沒出現大排長龍的情況。而現場城巴職員不斷呼籲旅客準備乘車碼，以免耽誤上車時間，秩序大致良好。