萬聖節交通消息｜新皇崗口岸一度繁忙　出境輪候時間回復正常

【Halloween／萬聖節／蘭桂坊／美酒佳餚巡禮】今日（31日）是萬聖節正日，中環蘭桂坊未入夜已人頭湧湧，適逢啟德主場館繼續舉行演唱會，新皇崗口岸預料迎來人離境高峰。萬聖節交通消息持續更新。



2026年10月31日萬聖節，中環蘭桂坊一帶愈夜愈多人。（梁偉權攝）

2026年11月1日

【02:00】口岸通網站顯示，新皇崗口岸出境平均輪候時間回復正常。

【01:30】皇崗口岸現時出境人流相當繁忙，入境處呼籲北上出境旅客，盡量於凌晨2點前改用深圳灣口岸出境

【01:05】警方在社交平台指︰新皇崗口岸往深圳方向交通開始繁忙，警方正實施人群及交通管制，前往落客區的車輛預計需在口岸附近等候約15分至30分鐘。

（香港警察FB圖片）

（香港警察FB圖片）

2026年10月31日

【19:44】

港鐵更新中環站進出安排︰為配合警方人潮管制措施，中環站D1及J1出入口暫時關閉，請使用其他出入口。

【19:40】

警方在社交平台指，蘭桂坊一帶現已非常擠迫，呼籲市民考慮轉往其他地區慶祝萬聖節。

2026年10月31日萬聖節，中環蘭桂坊下午已人頭湧湧。（梁偉權攝）

2026年10月31日萬聖節，中環蘭桂坊未入夜已實施人流管制。（梁偉權攝）

【18:20】

港鐵更新中環站進出安排︰為配合警方人潮管制措施，中環站D1出入口暫時關閉，請使用其他出入口。

【17:38】

西九文化區內︰所有停車場現已泊滿，前往西九文化區的市民請使用公共交通工具，由港島前往西九的市民，亦可使用由中環9號碼頭開出的西九渡輪。